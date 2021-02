Plus que jamais, le besoin d’amour et de réconfort se fait ressentir en ces temps troubles. Pour se gâter, faire savoir à un être cher éloigné qu’il est dans nos pensées ou pour ceux qui partagent notre vie confinée, voici quelques idées afin de souligner la Saint-Valentin.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Dites-le avec des fleurs

PHOTO LAURA REGEV, FOURNIE PAR OURSIN FLEURS Le bouquet de Saint-Valentin d’Oursin Fleurs

Qui dit Saint-Valentin dit bien sûr bouquet de fleurs. Le Québec regorge de fleuristes de talent qui offrent de jolies compositions florales pour l’occasion. Nous aimons particulièrement l’arrangement imaginé par Oursin Fleurs, fleuriste installé dans Hochelaga-Maisonneuve avec un fort penchant écoresponsable qui privilégie le circuit court dans son approvisionnement en fleurs locales. Se déclinant en douces teintes blanches et rosées, son bouquet de Saint-Valentin est composé d’anémones, de renoncules, de scabieuses et de roses Quicksand. Prix : à partir de 60 $, commandes en ligne, quantités limitées.

> Consultez le site d’Oursin Fleurs

Détente chocolatée

PHOTO FOURNIE PAR JULIETTE ET CHOCOLAT L’ensemble proposé conjointement par Juliette et Chocolat et Selv

Parlant d’incontournables associés à la fête de l’amour, il y a évidemment le chocolat. Se gaver de ce délice, c’est bien, mais le faire en se prélassant dans un bain parfumé à la fraise et à la rose, c’est encore mieux ! Juliette et Chocolat a eu la bonne idée de s’associer à la marque montréalaise Selv afin de proposer ce duo séduisant. À l’intérieur de la boîte, trois chocolats exclusifs (dont une bouteille de champagne tout en chocolat avec truffes et bonbons à l’intérieur) et une pochette rituel de bain avec huile de bain à la fraise, roses et fraises séchées et sel rose de l’Himalaya, entre autres. Qui dit mieux ? Prix : 75 $, commandes en ligne sur les sites des deux entreprises, quantités limitées.

> Consultez le site de Juliette et Chocolat

> Consultez le site de Selv

Laisser parler ses cœurs

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE RACHEL Un trio de collants à motifs de cœur est offert chez Rachel.

La marque montréalaise Rachel se spécialise dans les collants à jolis motifs, à la fois coquins et ludiques. Pour souligner la Saint-Valentin, l’entreprise propose « Coup de cœur », un ensemble de trois collants arborant des motifs de cœurs qui voleront le vôtre. Ils sont tous fabriqués dans un mélange de polyamide (fait à 80 % de fibres recyclées) et d’élasthanne. Prix : 45,40 $, commandes en ligne.

> Consultez le site de Rachel

Déjeuner gourmand… et local !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MON ATELIER DE QUARTIER L’ensemble déjeuner en famille par Mon Atelier de quartier contient différentes gourmandises locales.

L’an dernier, trois semaines avant que la pandémie de COVID-19 nous tombe sur la tête, naissait Mon Atelier de quartier, projet qui se destinait à devenir un lieu de proximité valorisant le partage. Évidemment, l’endroit a dû se réinventer et travaille fort depuis un an pour survivre. De jolis ensembles pour la Saint-Valentin réunissant une sélection de gourmandises et de produits locaux ont été lancés récemment ; on aime l’idée du « kit » déjeuner en famille, qui comprend entre autres une tartinade noisette-chocolat de Stefano Faita, des bretzels enrobés de chocolat, des macarons et une recette en pot de crêpes aux pommes. Prix : 50 $ en prévente jusqu’au 7 février, 55 $ au prix régulier ; commandes en ligne d’ici le 10 février.

> Consultez le site de Mon Atelier de quartier

Courrier du cœur

PHOTO FOURNIE PAR MÜ SKINCARE Diverses boîtes cadeaux à envoyer à une personne chère sont proposées par MÜ Skincare pour la Saint-Valentin.

L’entreprise MÜ se spécialise dans les produits naturels pour la peau. Elle propose une charmante idée pour la Saint-Valentin : un concept de boîtes cadeaux sous la thématique « Courrier du cœur », à envoyer à une personne chère, accompagnées d’un message personnalisé, en signe d’amour, d’amitié ou de reconnaissance. Le tout peut même être fait de façon anonyme ! De multiples combinaisons de produits sont proposées, pour tous les budgets, de la boîte « Trempette » avec sel de bain et bougie, jusqu’à « La routine MÜ », avec sept petits pots, pour une routine complète de la peau. Prix : à partir de 25 $, commandes en ligne jusqu’au 14 février inclusivement.

> Consultez le site de MÜ

Duo aphrodisiaque

Juste à temps pour la Saint-Valentin, l’entreprise montréalaise Oysters & Caviar, spécialisée en distribution d’aliments fins, nous arrive avec une nouveauté mettant en vedette ses deux produits chouchous : des huîtres et du caviar. Impressionnez votre douce moitié avec le coffret Sweetheart, qui comprend deux douzaines d’huîtres canadiennes recherchées, la Red Label, petit coquillage de format cocktail au goût salin, et la Gold Label, plus large, crémeuse et généreuse en chair, qui proviennent de la ferme Sweet Osyter Co., à l’Île-du-Prince-Édouard. Le tout est accompagné du caviar d’exception d’Antonius Caviar, provenant de Pologne. Prix : à partir de 129 $, commandes en ligne d’ici le 8 février (extérieur de Montréal) ou le 11 février pour les résidants de l’île.

> Consultez le site d’Oysters & Caviar

Un pour toi, un pour moi

PHOTO RICHMOND LAM, FOURNIE PAR HOTELMOTEL Pour un temps limité, Hotelmotel offre deux paires de ses sneakers pour le prix d’une seule.

On aime beaucoup l’entreprise montréalaise Hotelmotel, son esthétique edgy et ses produits unisexes de première qualité, tous fabriqués localement. La marque se spécialise notamment en sneakers qui ont tout pour plaire avec leur cuir de vache italien au tannage végétal ou cuir de taureau français grainé (selon la couleur), la doublure en cuir de veau, leurs lacets italiens en coton ciré et leurs deux options de semelles (plates ou plateformes). Ils sont aussi faits entièrement à la main dans l’atelier de l’entreprise. Afin de souligner le fait que 100 paires de chaussures ont été vendues à ce jour, Hotelmotel lance une promo de feu, soit deux paires de sneakers pour le prix d’une seule. Pour se gâter en double ou à partager avec quelqu’un qui le mérite ! Prix : entre 640 $ et 690 $, offre valide jusqu’au 15 février.

> Consultez le site de Hotelmotel

Passion jujubes

PHOTO FOURNIE PAR KANDJU La collection thématique de la Saint-Valentin de Kandju

On l’avoue, on est en train de développer une dépendance aux jujubes de l’entreprise québécoise Kandju. Ils sont moelleux, tout mignons, et créent en bouche une explosion de saveurs. Une collection thématique se parant des couleurs et saveurs de l’amour a été lancée, avec plusieurs choix : des mélanges de jujubes de saison proposés en seaux en divers formats ou dans des contenants réutilisables, de ludiques brochettes ou des cornets. Un cadeau qui plaira à toute la famille ! Commandes en ligne, collection offerte jusqu’à épuisement des stocks. Prix : à partir de 4,49 $, commandes en ligne.

> Consultez le site de Kandju

Le spa vient à vous

PHOTO FOURNIE PAR STRØM SPA NORDIQUE L’ensemble de spa à la maison proposé par Strøm spa nordique

Impossible, malheureusement, de profiter d’une expérience thermale cette année pour la Saint-Valentin. Mais Strøm spa nordique a eu la bonne idée d’offrir des ensembles pour reproduire, du moins en partie, des bienfaits du spa à la maison. Le tout comprend un douillet peignoir avec le logo de l’entreprise, des sels de bain pour se relaxer, une bougie de soya aux effluves de votre choix ; il vient également avec une expérience thermale prépayée, à utiliser quand les spas rouvriront (enfin !) leurs portes. Prix : 140 $, commandes en ligne.

> Consultez le site de Strøm spa nordique

Arme de séduction massive

PHOTO FOURNIE PAR ANNE-KRYSTEL AK47, le nouvel extrait de parfum pour hommes par la marque montréalaise Anne-Krystel

La Montréalaise Anne-Krystel Goyer est derrière la marque de parfum locale Anne-Krystel, qui s’est donné la mission d’offrir des parfums de luxe à prix abordables. Après un premier extrait de parfum (la forme la plus pure et concentrée de parfum) pour femmes, elle a lancé récemment un jus destiné à ces messieurs, nommé AK47, une exploration de la fraîcheur tout en masculinité. L’extrait de parfum marie la fraîcheur acidulée de la bergamote italienne, de la sauge et du citron, les touches florales de la lavande et du jasmin, et les notes végétales et sensuelles du cèdre de Thuja, de la mousse de chêne, du tabac et du bois de santal, avec une touche de musc. Si les matières premières sont importées de Provence, la macération et l’embouteillage sont faits localement. Prix : 99 $ (50 ml), commandes en ligne.

> Consultez le site d’Anne-Krystel