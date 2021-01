La première chaîne de télévision en inuktitut, la langue inuite du Canada, est en ondes depuis lundi. Uvagut TV diffuse notamment des émissions culturelles, des films et des programmes d’information aux communautés nordiques d’un bout à l’autre du pays.

Alexandre Vigneault

La Presse

Le lancement de cette chaîne est l’aboutissement de près de 40 ans de travail, souligne Marie-Hélène Cousineau, productrice et consultante qui travaille avec le Nord depuis plus de 25 ans. « Tous les Inuits du Canada vont avoir accès à ça », souligne-t-elle, précisant que l’inuktitut est l’une des langues autochtones les plus parlées au Canada.

Uvagut TV mettra en valeur les émissions conçues par des producteurs comme Isuma, Arnait Video, Artcirq, Kingulliit et Taqqut Productions. Cinq heures d’émissions pour enfants doivent aussi être diffusées chaque jour.

La télévision en inuktitut toute la journée, chaque jour est un puissant moyen de conserver une langue vivante pour les générations futures. Lucy Tulugarjuk, PDG de Nunavut Independent Television, par communiqué

« C’est une culture orale, et beaucoup d’aînés ont été filmés — c’est comme une bibliothèque vivante — et ils veulent présenter ça », souligne par ailleurs Marie-Hélène Cousineau, qui ajoute que des partenariats sont envisagés avec la Sibérie et le Groenland, dans le but d’établir éventuellement une chaîne dont la portée serait circumpolaire.

Uvagut TV s’intéressera aux enjeux culturels et environnementaux communs aux communautés nordiques. La chaîne suivra notamment les audiences publiques au sujet de l’agrandissement du projet minier de Mary River, dans l’île de Baffin, qui débutent le 25 janvier à Pond Inlet.

Uvagut TV est offerte aux abonnés des services satellites de Shaw et aussi par Arctic Co-Ops. « Maintenant, après 35 ans, nous avons notre propre réseau », se réjouit Zacharias Kunuk, cinéaste et directeur d’Isuma TV, dans un communiqué. « Nos ancêtres ont survécu par la force de leur intelligence et de leur communauté. Ces nouvelles narrations peuvent aider la langue inuite à survivre pour encore mille ans. »

