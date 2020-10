Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, fondé en 1854, est le plus grand cimetière du Canada.

Le brouillard et les couleurs des feuilles donnent une ambiance d’Halloween à ce lieu sacré.

Chaque semaine de l’automne, les photographes de La Presse vous font découvrir la beauté des parcs publics. Ce samedi, visite au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal, lors d’une journée de pluie. Alors qu’un épais brouillard se lève lentement, le temps est parfait pour une visite. Cet endroit désert et calme, où on ne se sent jamais vraiment seul, dégage une ambiance un peu lourde, mais aussi étrangement apaisante.

Marco Campanozzi

La Presse