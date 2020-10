Sophie Prégent et Charles Lafortune lancent la Fondation Autiste & majeur

On l’entend souvent : à partir de l’âge de 21 ans, les jeunes autistes se retrouvent pratiquement sans soutien. Et leurs parents, eux, se retrouvent devant le vide. Sophie Prégent et Charles Lafortune le savent trop bien. Après les séries documentaires Autiste, bientôt majeur et Autiste, maintenant majeur, le couple franchit une étape de plus en lançant la Fondation Autiste & majeur.