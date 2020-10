Sports d’équipe suspendus

Rester motivé en solo et soutenir les ados

Après avoir renoué avec leurs camarades sur les terrains (et les terrasses) cet été, les sportifs amateurs de tous âges et niveaux sont de nouveau renvoyés au vestiaire. En sifflant ce second entracte, Québec va pousser les adeptes de sports collectifs à se rabattre sur des activités individuelles. Mais pas évident de garder la motivation hors cadre social ! Voici quelques tuyaux pour garder le tempo en solo et gérer les ados échaudés.