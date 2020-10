Santé mentale

Accompagner les jeunes en temps de pandémie

Anxiété, troubles de sommeil, sentiment de solitude, de tristesse et de frustration : après la publication, au printemps dernier, d’un sondage montrant une hausse de la détresse chez les jeunes, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais lance ce mercredi un « coffre à outils » pour prévenir les conséquences de la pandémie sur l’apprentissage scolaire. Ce projet, sur lequel une trentaine d’experts ont travaillé, offre aux parents et au personnel scolaire des pistes et des stratégies pour veiller au bien-être des enfants et des adolescents.