Harricana et Canadian Hat inaugurent un nouvel atelier-boutique

Les clients et passants peuvent désormais voir les artisans de Canadian Hat et d’Harricana à l’œuvre, moulant un chapeau ou transformant un vieux manteau de fourrure en col ou en pompon. Naguère installés dans deux lieux distincts, l’atelier et la boutique ne font plus qu’un, réunis dans un local de 6000 pieds carrés, sur la rue Wellington, dans l’arrondissement de Verdun, à Montréal.