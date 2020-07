La Fierté montréalaise suit le cortège mondial et sera « multiplateforme » cet été. Les festivités LGBTQ+ se tiendront donc sur le web, à la radio et à la télé, du 10 au 16 août. Elles se cristalliseront autour d’un thème différent chaque jour.

La Presse

Les organisateurs de cette « édition 360 » ont annoncé que la chanteuse et DJ montréalaise Sandy Duperval sera la porte-parole officielle du festival, après quatre ans passés à titre d’ambassadrice de l’évènement.

Les coprésidents d’honneur de cette édition pas comme les autres seront l’auteur et chroniqueur Simon Boulerice, la comédienne et chanteuse Debbie Lynch-White, la gestionnaire Marina Galant et les deux gagnants de la téléréalité Amazing Race Canada de 2019, Anthony Johnson et le docteur James Makokis.

La programmation complète de Fierté Montréal sera dévoilée à la mi-juillet.

