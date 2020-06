Les hauts et les bas du Corona

Un jour ça va, on va s’en tirer. On a vu pire. Et on est surtout fait fort. Le lendemain ? Plus du tout. C’est une pandémie, la deuxième vague s’en vient, non, mais quel cauchemar. Ça ne finira jamais… Vous vous reconnaissez ? Nous aussi. Explications, analyses et conseils pour gérer ces hauts, et surtout ces bas. Parce que oui, ça se gère. Sachez-le !