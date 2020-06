Un dernier au revoir au ciné-parc Saint-Eustache

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE

Sarah Saurel, Chloé St-Hilaire, Norah Acloque et Nisrine Bajji se sont retrouvées pour la première fois depuis mars. Les quatre filles riaient ensemble à côté des voitures décorées, mettant de côté les règles de distanciation le temps d’un cliché. Ça a été difficile de vous séparer si subitement et pour si longtemps ? Oui, ont-elles dit à l’unisson. « Ne plus les voir dans les couloirs… Oh mon Dieu ! », a résumé Sarah. Les filles iront à trois cégeps différents l’an prochain. « Parler de cégep, ça me rend triste », a confié Sarah.