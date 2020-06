Trois suggestions de jeux de société pour meubler les journées de confinement en famille, à deux ou en solo.

Stéphanie Morin

La Presse

Jeunesse : L’âge de pierre junior

Jono et Jada sont deux enfants de la préhistoire. En leur compagnie, les joueurs sont invités à découvrir cette époque lointaine. Comment ? En ramassant des matériaux et en faisant du troc avec l’objectif de construire des huttes pour s’abriter. Le premier qui en construit trois est sacré gagnant.

Ce jeu d’une grande qualité graphique est le petit frère d’un populaire jeu « pour les grands » intitulé L’âge de pierre. Ici, les règles ont été simplifiées pour rendre le mécanisme accessible aux 5 à 8 ans. Et ça marche drôlement bien. Avec ses parties courtes où le rythme ne tombe pas à plat, ce jeu est idéal pour initier les enfants au plaisir des jeux de société. Ils devront user de stratégie, utiliser leur mémoire et bien gérer leurs ressources pour l’emporter. À souligner : la qualité des jetons de bois et des huttes, faites d’épais cartons, qui résisteront à l’usure du temps.

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : 5 ans et plus

Durée : 15 minutes

Auteur : Marco Teubner

Éditeur : Z-Man Games

Prix : 50 $

Grand public : Palm Island

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Palm Island

Parfois, il ne faut pas plus que quelques cartes à jouer pour créer tout un monde. C’est exactement le cas dans Palm Island, un bijou ludique pour un ou deux joueurs qui tient dans la paume d’une seule main, qu’on peut traîner partout et qui peut même se jouer debout. Avec seulement 17 cartes, le joueur doit réussir à développer sa civilisation, en construisant des huttes plus solides, en exploitant des carrières plus productives ou encore en élaborant des temples où honorer les dieux.

Par un habile procédé de retournement de carte, le joueur amasse des matériaux qui lui permettront d’améliorer ses installations et, en prime, d’engranger des points. Plus le nombre de points est élevé, plus la civilisation est développée. Le joueur solo pourra tenter d’améliorer son sort de partie en partie, voire d’amasser des trophées lorsqu’il atteindra certains objectifs. La boîte compte aussi des cartes qui permettent de jouer avec un second joueur de façon collaborative ou compétitive, voire d’ajouter au paquet des villageois dotés de certains pouvoirs. Tout semble avoir été pensé pour prolonger la « rejouabilité » de Palm Island. Un petit jeu aux grandes qualités.

Nombre de joueurs : 1 à 2 joueurs

Âge : 12 ans et plus

Durée : 15 minutes

Auteur : Jon Mietling

Éditeur : Nuts

Prix : 18 $

Suggestion de pro : Pandemic Legacy

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Pandemic Legacy, saison 1

Simon Rousseau, copropriétaire du salon de jeu Colonel Moutarde, suggère un jeu collaboratif on ne peut plus à propos en ces temps de COVID-19, puisque les joueurs doivent s’unir pour repousser quatre maladies mortelles qui se répandent sur terre.

« J’aime ce jeu, car l’expérience est très narrative et il y a un côté évolutif qui le rend plus intéressant que le jeu Pandémie de base. À chacune des parties, on prend des décisions qui vont teinter la prochaine. Par exemple, si on n’arrive pas à sauver la ville de Paris dans une partie, on ne pourra pas y retourner la partie suivante… On vit littéralement une histoire ! Aussi, on va apposer des autocollants sur le plateau de jeu qui vont le moduler à jamais, déchirer des coffrets de carton pour découvrir du nouveau matériel à utiliser… Les règles vont se modifier, se complexifier au fur et à mesure des parties. Au total, la boîte peut servir entre 12 et 24 parties. Avec ma blonde, nous avons mis 18 parties, réparties sur trois mois, pour passer au travers du jeu… »

Il ne conseille pas à ceux qui n’ont jamais touché au jeu Pandémie de se lancer illico dans la version Legacy. « Par contre, tout le matériel est dans la boîte pour jouer à Pandémie de base. Il vaut mieux maîtriser la base, car dans Legacy, les erreurs que l’on fait au début nous suivent pour toutes les parties… Legacy, c’est vraiment la version all-dressed du jeu Pandémie… »

À savoir : il existe deux saisons de Pandémie Legacy, chacune s’articulant autour d’une histoire différente.

Nombre de joueurs : 2 à 4 joueurs

Âge : 13 ans et plus

Durée : 60 minutes

Auteur : Matt Leacock et Rob Daviau

Éditeur : Z-man Games

Prix : 80 $