Faut-il courir masqué ?

Matteo La Sala a fait le test pour La Presse : il a couru 10 km avec un couvre-visage, alors que la température était agréable (19 degrés). « Honnêtement, j’avais de petites appréhensions, a dit le coureur après avoir terminé son parcours en 50 minutes. Au final, je n’ai pas senti de gêne, sauf quand l’effort était plus soutenu. » Est-il souhaitable de courir masqué, en ces temps de pandémie de COVID-19 ? Voici six questions et réponses pour courir en minimisant les risques.