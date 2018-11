Une super-Terre pas loin de chez nous

Une seule autre exoplanète plus proche a été détectée jusqu'à maintenant, en 2016. Proxima Centauri b a une taille légèrement supérieure à la Terre et se trouve dans la zone habitable de son étoile, mais comme elle en est 20 fois plus proche que la Terre ne l'est du Soleil, les radiations sont probablement trop importantes pour que la vie y soit possible.

La nouvelle exoplanète, appelée Barnard b, est trois fois plus grosse que la Terre et est située à peu près à la même distance que Mercure de son étoile, qui est une naine rouge deux fois plus vieille et 2500 fois moins lumineuse que le Soleil.

Autre différence qui rend Barnard b plus comparable à la Terre que Proxima Centauri b, cette dernière fait partie d'un système solaire à trois étoiles, Alpha du Centaure.

La détection de Barnard b découle d'une réanalyse de 20 ans de données de télescopes européens, principalement situés au Chili. « Nous avons utilisé les observations de sept instruments différents sur 20 ans, ce qui en fait l'une des bases de données les plus grandes jamais utilisées pour les études de vélocité radiale », a dit par voie de communiqué l'auteur principal de l'étude publiée aujourd'hui le 14 novembre dans la revue Nature, Ignasi Ribas de l'Institut d'études spatiales de Catalogne. « En tout nous avons 771 mesures. » La vélocité radiale est l'éloignement ou le rapprochement d'une étoile, vu de la Terre, en fonction de la position d'une exoplanète en orbite autour de cette étoile.

L'étoile de Barnard a été découverte au XIXe siècle par des astronomes allemands, mais elle doit son nom à un astronome américain qui en 1916 a découvert qu'elle était celle dont le mouvement vu de la Terre était le plus rapide (quoique peu visible vu sa faible luminosité). Elle s'est aussi illustrée dans les années soixante quand un astronome néerlandais, Peter Van de Kamp, a proposé que des planètes de la taille de Jupiter étaient en orbite autour de l'étoile de Barnard, une analyse qui s'est par la suite révélée fausse.