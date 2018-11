Des calendriers de l'avent remplis de surprises

La pâtisserie et boulangerie Bonbon Collections propose trois calendriers de l’avent véganes et sans les 10 allergènes prioritaires.

Naturel, sans allergènes et végane

Ceux qui ont des allergies n'ont pas à se priver de délicieux calendriers de l'avent ! La pâtisserie et boulangerie Bonbon Collections propose trois calendriers de l'avent véganes et sans les 10 allergènes prioritaires. Les options : avec meringues, bonbons, biscuits et bonbons à l'érable ; avec bonbons, biscuits et bonbons à l'érable ou encore 100 % bonbons à l'érable.

À partir de 27,50 $, offerts en ligne et dans les boutiques

- Nadielle Kutlu, collaboration spéciale