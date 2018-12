Noël culturel: livres jeunesse

Isabelle Audet, Marie Allard

Acquérir dès l'enfance le plaisir de la lecture, ça n'a pas de prix. Voici des nouveautés à glisser sous le sapin pour allumer cette étincelle chez les enfants à l'école primaire.

FRAYEURS ET ÉNIGMES À L'ÉCOLE Faire appel à la nouvelle comme style littéraire pour charmer le jeune public ? Absolument ! Les courts textes, idéaux pour capter l'attention des lecteurs, s'avèrent particulièrement efficaces dans le recueil Mystères à l'école. Des auteurs à la plume bien aiguisée entraînent les enfants dans des recoins méconnus de l'école. Certains textes donneront de vrais frissons aux enfants. - Isabelle Audet Mystères à l'école, collectif, éditions Druide. Dès 10 ans.

TESTER LA CONFIANCE DE L'AGENT JEAN « Tu as la liberté d'être tout ce que tu veux », dit le médecin à l'ex-criminel Farine. Celui-ci arrivera-t-il à devenir agent secret ? Cette nouvelle BD de l'agent Jean, dont la série s'est vendue à plus de 800 000 exemplaires, est drôle et enlevante. Un must pour des préados qui apprennent à naviguer dans un monde où personne n'est à 100 % bon ou méchant. - Marie Allard L'agent Jean ! Tome 3, saison 2 : L'ADN de l'impossible, scénario et illustrations d'Alex A., Presses Aventure. Dès 8 ans.

SOLIDARITÉ POUR CEUX QUI SONT NÉS UNE DRÔLE DE JOURNÉE Puisque Noëlle est née le 25 décembre, tout le monde oublie son anniversaire. C'est pire pour son amie Marie-Charlotte, dont la fête est le 29 février. Ensemble, elles créent le Regroupement des fêtés oubliés (RFO), pour trouver une solution. Sympathique et sans prétention. - Marie Allard On a (encore) oublié ma fête !, de Dominique de Loppinot, collection Z'enfants, éditions Les Zailées. Dès 8 ans.

DUR, DUR D'AVOIR 10 ANS Maude vient d'avoir 10 ans, et elle a le coeur en bataille. Pour gagner l'amour d'Antonin, elle se brouille avec sa meilleure amie. Maude tente de mener ses camarades au doigt et à l'oeil, mais en réalité, elle s'inquiète : pourquoi papa rentre-t-il si tard à la maison ? Après la populaire série La vie compliquée de Léa Olivier, Catherine Girard-Audet touche un public un peu plus jeune, tout aussi habilement. Les gros caractères du texte font en sorte qu'ils peuvent lire un « gros livre » de 300 pages, eux aussi ! - Isabelle Audet Mini Maude - Duo-tang et mains moites, de Catherine Girard-Audet, Éditions Les Malins. Dès 8 ans.

ROMAN PALPITANT Le jour de ses dix ans et demi, Jeanne apprend qu'elle est une sorcière qui doit commencer sa formation. Évidemment, on pense à Harry Potter - même Jeanne évoque le célèbre sorcier -, mais ce n'est pas plus mal. Guidée par son chat (qui parle !), Jeanne apprend à naviguer entre l'école ordinaire, où elle affronte des intimidateurs et côtoie de précieux amis, et un monde magique. On reste vite accroché à ce roman palpitant. - Marie Allard Jeanne de Mortepaille, tome 1 : Le serment des sentinelles, de Sophie Noël, éditions Gulf Stream. Dès 9 ans.

FRISSONS ET MAGIE NOIRE Une menace étouffée depuis longtemps revient hanter la municipalité de Baie-des-Corbeaux. En jouant innocemment dans le grenier de leur maison de vacances, Théo et Nicolas ouvrent malgré eux la porte au Mal. Les garçons y laisseront-ils leur peau ? Malgré l'intervention d'une jeune sorcière, le danger qu'ils courent est bien réel. Un peintre maudit préparait son funeste retour depuis des lustres, et rien ne semble pouvoir l'en empêcher. Ce roman d'horreur procure certes quelques frissons, mais il convient aux jeunes lecteurs. - Isabelle Audet Baie-des-Corbeaux, texte de Sonia Sarfati et illustrations de Jared Karnas, éditions La courte échelle. Dès 11 ans.

ÉPOUSTOUFLANTE NATURE Émerveillés. On ne peut s'empêcher de l'être en feuilletant cette imposante encyclopédie de 360 pages, remplie de photos saisissantes. L'origine de la vie, les microorganismes et champignons, les végétaux, les invertébrés, les poissons, les oiseaux, les mammifères, etc., tout ou presque est présenté de façon dynamique. - Marie Allard L'incroyable encyclopédie visuelle de la nature, éditions Hurtubise. Dès 10 ans.

LE BONHEUR D'APPRENDRE À LIRE Mimi se questionne sans cesse. Tout est prétexte à lancer un insistant : « Pourquoi ? » Avec toutes les questions qu'elle pose, pas étonnant qu'elle adopte un chien avec une queue en point d'interrogation ! Cet album teinté d'humour s'adresse tout spécialement aux lecteurs débutants, tout comme les autres histoires de la collection « Des histoires pour apprendre à lire ». Les parents trouveront d'ailleurs un guide pour accompagner leur enfant dans ses apprentissages. - Isabelle Audet Mimi Pourquoi, texte d'Émilie Dubreuil et illustrations d'AnneMarie Bourgeois, éditions Guy Saint-Jean. Dès 6 ans.

Suggestions pour les tout-petits

Pour offrir à nos tout-petits de doux moments de détente pendant le temps des Fêtes, rien ne vaut un livre. Voici des suggestions qui plairont assurément aux enfants d'âge préscolaire... ainsi qu'à leurs parents.

PAR ICI LES ENFANTS LIBRES ! Près de la carcasse d'un avion qui s'est écrasé en 1938, par-delà la montagne des Grands-Pins, on trouve un clan plutôt étonnant : la tribu qui pue. Ce groupe inusité est composé d'enfants débrouillards, amis de la nature, nus et crottés de la tête aux pieds ! Le bonheur ! Yvonne Carré, la directrice d'un orphelinat, ne voit pas les choses du même oeil. Réussira-t-elle à attraper ces enfants turbulents ? On s'amuse ferme en lisant cette bande dessinée décomplexée. - Isabelle Audet, La Presse La tribu qui pue, texte d'Élise Gravel et illustrations de Magali Le Huche, éditions La courte échelle. Dès 4 ans.

POUR RENCONTRER DES BÉLICORNES Amandine part en expédition dans l'île mystérieuse de Toucania, découverte par son grand-père. Elle est accueillie par des lumiraies, des raies qui illuminent le bleu des mers, et par des bélicornes, des bélugas-licornes. Tout dans cet album nous ravit : les créatures imaginaires comme les illustrations douces et foisonnantes de Marianne Ferrer. Onirique. - Marie Allard, La Presse Toucania, histoire et illustrations de Marianne Ferrer, collaboration au texte et au scénario de Valérie Picard, éditions M. Ed. Dès 4 ans.

L'IMAGINATION DE JACQUES PLANTE Non mais, quelle idée ? On ne joue pas au hockey avec une racine d'arbre en guise de bâton ! On ne garde pas non plus les buts avec des poches de patates pour jambières. Et un vrai gardien ne porte pas de masque ! Dès son plus jeune âge, Jacques Plante a joué au hockey à sa façon, sans se soucier des moqueries. Cet album rend hommage au gardien légendaire du Canadien. Les tout-petits seront sans doute impressionnés par son parcours, magnifiquement illustré dans cet album. - Isabelle Audet, La Presse Ce n'est pas comme ça qu'on joue au hockey !, texte d'Andrée Poulin et illustrations de Félix Girard, éditions Québec Amérique. Dès 4 ans.

POUR L'AMOUR DU HOCKEY-BOTTINES Dominique passe la fin de semaine chez son cousin. Deux jours à jouer au hockey-bottines, avec des buts improvisés et une vieille balle rouge en guise de rondelle. Ode au jeu libre, cet album aux charmantes illustrations est réédité avec une mise en page retravaillée. En prime, un excellent punch final, qui modernise cette jolie histoire d'hiver. - Marie Allard, La Presse Ça, c'est du hockey, texte de David Bouchard, illustrations de Dean Griffiths, traduction de Michèle Marineau, éditions Les 400 coups. Dès 5 ans.

LA SAISON DU COURAGE Un album émouvant, à donner des frissons. Voilà ce qu'est Mon frère et moi. C'est l'histoire d'un garçon qui trouve le courage de sauter d'un rocher, comme son aîné. Fait rare, les illustrations magnifient un texte parfaitement ciselé. - Marie Allard, La Presse Mon frère et moi, texte d'Yves Nadon, illustrations de Jean Claverie, éditions D'Eux. Dès 5 ans.

« JE T'AIMERAI, TOI » Dans les premiers instants de la vie d'un enfant, son parent pose sur lui un regard plein d'espoir : qui deviendra-t-il ? Il a le coeur immense, il est généreux et audacieux. Racontera-t-il des histoires ? Protégera-t-il les plus vulnérables ? Peu importe. Il sera lui-même. Et il sera aimé, quoi qu'il arrive. Un livre émouvant à offrir aux nouveaux parents. - Isabelle Audet, La Presse Quand tu seras grand, d'Emily Winfield Martin, Les éditions des éléphants. Dès 4 ans.

MIGNONNE PATATE POURRIE Patate pourrie déborde d'enthousiasme. Alors, lorsqu'il croise une pancarte où il est écrit « Concours du plus mignon du monde », il n'hésite pas une seule minute : il s'inscrit ! Le tubercule ne s'attendait toutefois pas à ce que les autres participants se moquent de lui. Patate Pourrie s'inquiète : lui faudrait-il arborer de superbes moustaches et des couleurs vives pour qu'on le trouve adorable ? Ce livre aborde avec humour l'importance d'être soi-même. - Isabelle Audet, La Presse Patate pourrie - Le légume le plus mignon du monde !, de Ben Clanton, éditions Scholastic. Dès 4 ans.

YVAN LE YÉTI, CHAMPION DE YOYO Connaissez-vous Zoé le zombie-zèbre qui zozote et zigzague ? Et Yvan le yéti, champion de yoyo de New York ? Cet abécédaire déjanté énumère 26 animaux au destin improbable. Parfait pour les jeunes lecteurs, qui pourront remarquer par quelle lettre commencent les mots répétés dans les courts textes. Divertissant. - Marie Allard, La Presse Il était 26 fois, texte de Karine Glorieux, illustrations de Jacques Laplante, les Éditions de la Bagole. Dès 5 ans.

Des histoires pour les grands

À l'occasion des vacances de Noël, nos adolescents ont l'occasion de poser un moment leurs manuels scolaires pour se plonger dans les livres de leur choix. Voici, juste pour eux, une sélection d'histoires enlevantes qui se lisent d'un trait.

BIENVENUE À NOZOPHOBIA Valek Mongeau a grandi dans la Normzone de Nozophobia, où ne vivent que des gens en parfaite santé, comme le prouvent des tests sanguins quotidiens. Les malades sont stérilisés, puis déportés dans la Dézone, où la vie est plus difficile. Souffrant de l'empeste, une terrible maladie dégénérative, le père de Valek a carrément été chassé de Nozophobia vers la nature sauvage. À moins que ce ne soit faux ? Ce roman efficace permet de s'initier à la science-fiction, pour mieux s'interroger sur nos sociétés. Réussi. - Marie Allard, La Presse Nozophobia, Mathieu Fortin, collection Crypto, éditions Bayard Canada. Dès 12 ans.

LE CAMP DES OUBLIÉS Elyo n'est qu'un adolescent, mais déjà, il vit avec tout le poids du monde sur ses épaules. Il regarde sa mère toxicomane s'enfoncer, impuissant. Il tente tant bien que mal de veiller sur sa soeur Lucille qui, à 10 ans seulement, pourrait tomber dans les griffes du trafiquant qui vit trop souvent sous leur toit. Mais un jour, le vent tourne : Elyo et Lucille partent vivre dans un « internat » pour des jeunes oubliés, comme eux. Le malheur les rattrapera-t-il ? Ce premier roman de la série Ceux de la louve se lit d'un trait. - Isabelle Audet, La Presse Ceux de la louve - Nouveau départ, Pascale Perrier, Gulf Stream éditeur. Dès 12 ans

PASSIONNANTE NUIT BLANCHE Vendredi soir. Nine, 16 ans, avait prévu d'aller à une fête. Mais Titania, sa mère, l'emmène plutôt dans une cabane au bord d'un lac, à cinq heures de route de Paris. Là, au cours d'une nuit blanche, sa mère lui raconte l'histoire de sa famille. Ce roman mêle habilement faits sociaux (des années 60 à aujourd'hui) et récit plus intime. Captivant, même pour un lecteur adulte. Parfait pour dialoguer entre générations. - Marie Allard, La Presse L'aube sera grandiose, Anne-Laure Bondoux, éditions Gallimard jeunesse. Dès 13 ans.

PASSIONNANT ÉVEIL Gabrielle, 15 ans, voit par hasard des jeunes manifester. Elle se joint à eux, par curiosité et envie d'action. Impressionnée par un militant charismatique, l'adolescente se met à de renseigner sur les causes défendues par les militants. Quitte à se mettre sa mère à dos. En parallèle, Émile, 16 ans, est un révolté qui s'adoucit à la vue de Gabrielle... Ce roman est une vraie réussite. Tant le portrait des jeunes, qui s'éveillent à l'amour et au militantisme, que celui de leurs parents, usés avant d'avoir 50 ans, est frappant de vérité. Coup de coeur. - Marie Allard, La Presse Ce qui se passe dehors, Catherine Dorion, éditions Hurtubise. Dès 14 ans.

TURBULENCES ADOLESCENTES Coincée dans un univers où tout tourne autour de son frère Thomas, atteint d'autisme, Jeanne trouve refuge à l'aéroport. Elle rêve de l'« ailleurs ». Elle rêve d'un monde où il ne serait plus toujours question de tous ces troubles qui ajoutent plein de lettres autour du nom de Thomas. Loin de ses craintes de voir sa famille imploser. Jeanne, elle, rêve de partir, mais elle souhaite qu'on la retienne. Ce livre bouleversant, comme un long poème, entraîne le lecteur à la rencontre des émotions brutes de l'adolescence. - Isabelle Audet, La Presse Dernier départ pour l'ailleurs, Nadine Descheneaux, Soulières éditeur. Dès 13 ans.

SCIENCE, ESCRIME ET ROMANCE Paris, 1840. Grâce à une bourse, le jeune Louis Pasteur entre dans une école réputée pour étudier les sciences. Il constate qu'un loup-garou sévit dans l'établissement, les soirs de pleine lune. Ce roman enlevant mêle avancées scientifiques réelles, phénomènes paranormaux et revendications féministes, le tout sur un ton très amusant. Irrésistible et original. - Marie Allard, La Presse Louis Pasteur contre les loups-garous, Flore Vesco, éditions Didier Jeunesse. Dès 14 ans.

LE RÊVE DE MARIA Le père de Maria Richard, ex-pilote de l'armée, a joué un rôle déterminant pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que Marie démontre des aptitudes particulières aux commandes d'un avion, tout semble se dresser devant elle pour l'empêcher de suivre les traces de son père. « Une femme ne vole pas. » Maria devra faire face à ses peurs pour enfin prouver qu'elle peut faire une différence, surtout que le Québec est menacé par une ancienne collaboratrice nazie. Un album enlevant un peu hors du temps, qui aborde habilement des thèmes comme le féminisme et l'anxiété. - Isabelle Audet, La Presse La Rose du ciel, Jipi Perreault, éditions Michel Quintin. Dès 12 ans.

