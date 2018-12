 Des pages et des pages à offrir: histoire, économie, politique, essais 

Les grands lecteurs sont parmi les plus faciles à gâter - à part peut-être ceux qui semblent avoir déjà tout lu ! Voici quelques sorties littéraires récentes pour faire plaisir aux bouquineurs. Pour tous ceux qui se posent des millions de questions sur tout, tout le temps. Pour réfléchir sur le monde, en apprendre toujours plus, ces livres sont des sources de réflexion sur des sujets parfois intimes, parfois publics, toujours enclins à faire cogiter.

Son premier livre a été un best-seller. Jérémy Demay revient avec la suite (qui n'en est pas vraiment une) de La liste, intitulée... La suite. Cette fois, l'auteur inclut dans ses pages ses outils pour être heureux, créer du beau et connaître la paix. Car au-delà des difficultés de notre passé ou de notre présent, croit-il, il faut penser à... la suite.

Boucar Diouf nous parle d'excréments. Un sujet plutôt inusité, que le biologiste et humoriste aborde d'un angle qui appelle à ses deux champs de connaissance : la science et l'humour. Pour les âmes curieuses de tout, vraiment tout, ce livre représente un cadeau inattendu qui fera sûrement des heureux. Un bon livre à garder dans la salle de bains.

APPRENDRE SUR LE TAS : LA BIOLOGIE DES BOUSES ET AUTRES RÉSIDUS DE DIGESTION

Comme Gandhi, Claire Varin croit qu'on peut juger de la grandeur d'une société par la façon dont les animaux y sont traités. Dans Animalis, elle parle de la complexité de nos rapports avec les mammifères autres qu'humains. Un essai porté par l'amour des animaux, qui expose une vision de la laideur et de la cruauté qu'ils peuvent subir.

C'est l'humoriste français Coluche qui a prononcé cette phrase pleine de sagacité qui est maintenant le titre de l'ouvrage de Boyer et de Crêpo. Cette anthologie contient 12 923 citations (rien de moins !) pour voyager à travers les idées philosophiques, poétiques ou sociopolitiques des quatre derniers millénaires.

Ce pamphlet a été conçu comme « une catapulte à marde », selon l'auteur, l'humoriste québécois Fred Dubé. Le titre annonce bien la provocation que le lecteur trouvera entre les pages de cet essai, fait d'une vingtaine de chroniques où Dubé critique, repense le monde et réfléchit sur des enjeux de société.

L'ART DE RÉUSSIR TOUTES SES PHOTOS AVEC SON TÉLÉPHONE CELLULAIRE

Un peu plus inclassable, cet ouvrage du photographe Alexandre Champagne redéfinit la photo avec un cellulaire, pour celles et ceux qui voudraient partager des images réussies sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Si on peut de prime abord se trouver sceptique quant à la capacité de cet outil à prendre des clichés de qualité, l'auteur de ce guide nous démontre, preuves à l'appui, qu'avec la bonne technique, il ne suffit que d'un « cell ».