Des pages et des pages à offrir: biographies

Les grands lecteurs sont parmi les plus faciles à gâter - à part peut-être ceux qui semblent avoir déjà tout lu ! Voici quelques sorties littéraires récentes pour faire plaisir aux bouquineurs. Ces personnalités racontent leurs vies entre ces pages biographiques, dévoilant des secrets, révélant les dessous de leurs histoires.

Michel Courtemanche a eu toute une carrière, lui qui a notamment été le premier humoriste québécois à s'illustrer en France, vers la fin des années 90. En 1997, tout s'écroule, et cette biographie vous révélera tout, ou presque, sur les raisons de la débâcle, sur sa bipolarité, sur les années difficiles que Michel Courtemanche a traversées et qui ont failli se solder en tragédie, jusqu'aux histoires de sa jeunesse qui ont fait de lui ce qu'il est.

Dans un des livres les plus attendus de l'année, l'ex-première dame américaine raconte ses racines, sa carrière, ses combats, bref son passé, jusqu'à ce que son mari accède à la Maison-Blanche en 2008. Michelle Obama affirme que l'écriture de ces mémoires a été « une expérience personnelle unique » qui lui aura permis de considérer avec honnêteté son « parcours inattendu ».

Gilles Vaillancourt : Le monarque, Jean-Louis Fortin et Sarah-Maude Lefebvre, Les Éditions du Journal, 24,95 $

Les auteurs ont mené l'enquête afin de dresser un portrait de celui qui a régné en « roi et maître » à Laval, réélu six fois à la mairie. Gilles Vaillancourt faisait l'unanimité sur la place publique jusqu'à son arrestation en 2013.

Le réalisateur Damien Chazelle a porté l'histoire de Neil Armstrong en images cette année, en se basant sur cette biographie de James R. Hansen, sortie d'abord en 2005 et republiée pour l'occasion. L'auteur raconte l'histoire du premier homme sur la Lune, dans une biographie officielle nourrie d'entrevues et de documents privés.

VOICI CHRIS HADFIELD

Une autre biographie sur un autre homme de l'espace : Chris Hadfield, premier Canadien à avoir effectué une sortie dans l'espace et à avoir commandé la Station spatiale internationale. Le livre, cette fois, s'adresse aux plus jeunes, alors que les auteurs racontent en illustrations, sous forme de bande dessinée, le fabuleux destin d'un homme qui avait toujours rêvé aux étoiles et qui est finalement allé les toucher.

Voici Chris Hadfield, Elizabeth Macleod et Mike Deas, Scholastic Canada, 16,99 $