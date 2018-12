Des idées pour choyer un golfeur

Le golf est un excellent exercice... quand on marche. Porter son sac peut toutefois transformer l'affaire en corvée, d'où l'intérêt d'avoir un petit chariot qu'on peut pousser devant soi sans trop d'effort. Ce modèle Cube, de Tour Trek, est léger, compact et abordable. Chariot Cube, de Tour Trek, 179 $

Un fer hybride

Les fers hybrides sont adoptés par un nombre croissant de joueurs de tous les niveaux. Taylor Made, l'un des leaders de l'industrie, a lancé cette année trois modèles GAPR - Lo, Mid et Hi - qui remplacent les bois d'allée et les fers longs et permettent d'obtenir plus de distance et un meilleur contrôle. Fers hybrides GAPR, de Taylor Made, 319 $ chacun