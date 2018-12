Idées cadeaux: pour nos amis les animaux

Parce que nos petites bêtes font bel et bien partie de la famille, elles méritent elles aussi des petites surprises à Noël. Voici des idées pour combler leur estomac, les amuser à la maison et s'assurer de leur confort lors des balades à l'extérieur.

Un manteau pour l'hiver

Ce manteau inspiré des couvertures de chevaux est fait de nylon et d'une doublure chaude en polyfill qui procure une résistance au vent et à l'eau. Offert dans une grande variété de tailles et de coloris, il est ajustable à l'avant et sous la poitrine, ce qui lui permet de convenir parfaitement à tous les types de chiens.

Manteau d'hiver pour chien, Shedrow K9, à partir de 27,99 $

Un tricot pour l'extérieur

Le manteau de tricot Doggie-Q convient autant aux chiens qu'aux chats. Offert en six tailles, il s'ajuste aux courbes du corps de votre animal et aide à le garder chaud lors de vos sorties au printemps ou à l'automne. On peut aussi l'enfiler sous un manteau d'hiver pour un meilleur confort. Lavable à la machine.

Tricot pour chien ou chat, Doggie-Q, 15 $

Des bottes pour ses pattes

Votre chien aime courir dans la neige ? Offrez-lui ces bottes de haute qualité Ultimate Trail Boots. Avec une bottine chaude et bien moulée, ainsi qu'une semelle tout-terrain ergonomique qui procure une excellente adhérence, quelles que soient les conditions. La taille est adaptée aux pattes avant et arrière du chien pour un ajustement optimal. Équipées de bandes réfléchissantes.

Bottes Ultimate Trail Boots, Canine Equipment, à partir de 24 $

Pour la voiture

Votre chien aime les promenades en voiture, mais il laisse des traces ? Cette housse facile à installer protège l'habitacle arrière de votre véhicule, tout en offrant à votre chien un environnement sûr et relaxant. Lavable à la machine.

Housse protectrice Nomade, Le Chien blanc, 79,99 $

Des bois pour les dents

Cent pour cent québécois, sans additifs ni agents de conservation, les bois de cervidés tombés naturellement constituent une bonne source de calcium. Toute trace de bactéries est enlevée par un traitement à l'ozone. La mastication des bois aide à prévenir l'accumulation de tartre et de plaque sur les dents des chiens. Coupé ou entier, selon l'âge et la race du chien.

Bois de cervidés à mâcher, Dentler, 21,99 $ pour le format 90 g

Une balle pour mordre

Une balle souple idéale pour jouer dehors avec votre chien les journées où la noirceur s'annonce tôt. La lumière émise par la balle permet de la repérer dans le noir. S'attrape aisément par les chiens de toutes les tailles.

Balle à poignée phosphorescente K-Nite, All For Paws (Hagen), 16,99 $

Laser automatique pour chat

Vous voulez faire dépenser un surplus d'énergie à votre chat ? Rien de plus simple avec ce jouet laser interactif. Placez-le sur une surface plane, mettez-le en marche et vous le verrez immédiatement poursuivre la trajectoire du laser, qui se déplace sur les murs et les objets.

Laser automatique Frolicat Bolt, Pet Save, 32,99 $

Petit train de bois pour hamster

Fabriqué entièrement de bois naturel, ce petit train constitue à la fois un jouet et un objet à ronger pour votre hamster. N'hésitez pas à le photographier pendant qu'il s'y amusera, avant qu'il n'ait terminé de le détruire !

Natural Wood Little Train Hamster, Beaks and Paws, 8,99 $

Une véritable gâterie

Faite de viande à 100 %, cette gâterie s'adresse aux chats vraiment gâtés ou à ceux qui ont des problèmes d'alimentation : obésité, diabète, allergies ou problèmes digestifs. Riche en nutriments, sans aucun agent de préservation, elle est une source élevée de protéines, et il ne faut pas en abuser.

Freeze Dried Turkey Breast Treats, Purebites, 2,99 $ pour 14 g et 4,99 $ pour 26 g

Pour les rongeurs

Les petits rongeurs sont friands de toutes sortes de branchettes, et ils raffolent particulièrement de celles du pommier. Ce produit naturel est d'autant plus intéressant qu'il permet d'aiguiser les dents de votre animal de compagnie, tout en l'amusant pendant de longues heures.

Branchettes de pommier pour rongeurs, Versele-Laga, 3,29 $ pour 12 branchettes

Un repas de qualité

Fabriqué avec des poulets élevés en liberté en Ontario, ce repas de grande qualité pour chien sera sûrement très apprécié de votre animal. Contient aussi du foie de boeuf, des pommes, des carottes, du chou kale, des épinards, des bleuets, des canneberges et des algues (varech).

Chicken Dinner Carton, Big Country Raw, 11,49 $ pour 1,8 kg

Ces produits sont offerts dans la plupart des animaleries.