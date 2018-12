Bien et mieux boire

ÉMILIE CÔTÉ

La Presse Le monde du vin et de la bière n'a plus de secret pour votre entourage ? Voici des suggestions de livres et de beaux objets pour surprendre la soeur ou l'oncle passionné de cet univers.

POUR L'AMATEUR DE VIN ET DE SPIRITUEUX Voici des suggestions de livres pour mieux comprendre le monde des vins, des bières et des spiritueux. Pour le plaisir et sans trop se prendre au sérieux. LE VIN TOUT SIMPLEMENT

Le vin c'est pas sorcier, Ophélie Neiman, Marabout, 29 $

En France, il s'agit d'un « best-seller ». Ce livre saura plaire aux gens qui veulent se faire parler de vin simplement, sans le langage ampoulé des spécialistes. Ni oenologue ni sommelière, Ophélie Neiman s'attarde autant aux champagnes qu'aux cuvées nature. Elle fait apprécier le vin dans ses nombreuses déclinaisons avec un ton agréable et léger. Le vin c'est pas sorcier, Ophélie Neiman, Marabout, 29 $ VINS BIOS ET NATURE

Découvrir les vins bio et nature - Je passe à l'acte, Olivier Le Naire et Zoé Thouron, Actes Sud, 16,95 $

Les vins biologiques, biodynamiques et nature ont la cote. Autant dans les restaurants, dans les succursales de la Société des alcools du Québec que dans les chaumières. Voici un livre pour mieux comprendre les vignerons qui font le pari de produire des vins moins standardisés sans engrais et sans pesticide. Pour des raisons environnementales et de santé, mais surtout pour le goût. Découvrir les vins bio et nature - Je passe à l'acte, Olivier Le Naire et Zoé Thouron, Actes Sud, 16,95 $ POUR LES FÉRUS DE BIÈRES

Les paradis de la bière blanche, David Lévesque Gendron et Martin Thibault, Éditions Druide, 29,95 $

C'est aux auteurs David Lévesque Gendron et Martin Thibault que l'on doit la bible québécoise Les saveurs gastronomiques de la bière. Les deux acolytes ont sorti un nouvel ouvrage plus spécialisé - le premier d'une série - sur la bière blanche, qui est trop méconnue selon eux. Avec leur style à la fois pratique et pédagogique, ils vantent notamment le potentiel des accords de la blanche à table. Le cadeau idéal pour les beer geeks. Les paradis de la bière blanche, David Lévesque Gendron et Martin Thibault, Éditions Druide, 29,95 $ ENCORE PLUS DE GIN

Manuel du gin - Tous les cocktails - Apprendre, apprécier, mélanger, déguster !, Dave Broom, Flammarion, 34,95 $

Le gin a la cote au Québec avec de nombreux produits de microdistilleries québécois : Gin St. Laurent, Radoune, Canopée, Les Herbes Folles, Romeo, Trait Carré, Piger Henricus ou encore Madison Park. Bonne nouvelle : Dave Broom, à qui l'on doit le fameux Atlas mondial du whisky, a sorti un manuel qui apprend à mieux déguster différentes sortes de gin. Manuel du gin - Tous les cocktails - Apprendre, apprécier, mélanger, déguster !, Dave Broom, Flammarion, 34,95 $ DÉCOUVRIR LE MEZCAL

Mezcal - L'esprit du Mexique, Alexandre Vingtier, Hachette, 32,95 $

Le mezcal a de plus en plus la cote dans les bars de Montréal, Paris et New York. Contrairement à la tequila issue d'une production industrielle, le mezcal est élaboré de façon artisanale. L'eau de vie mexicaine a même une appellation d'origine contrôlée. Voici l'un des rares ouvrages en français sur le mezcal. Sa richesse et sa complexité en font un produit comparable au whisky. À découvrir. Mezcal - L'esprit du Mexique, Alexandre Vingtier, Hachette, 32,95 $ DES QUESTIONS ET DES RÉPONSES

Les incollables (800 questions sur le vin), Véronique Rivest, Caractère, 14,95 $

À mi-chemin entre le livre et le jeu, ce coffret réunit 800 questions sur le vin formulées par la sommelière et chroniqueuse Véronique Rivest. Quel est le cépage le plus planté en Champagne ? À partir de quels cépages sont faits les vins blancs de Bordeaux ? Quel insecte dévasta les vignobles du midi de la France dans les années 1860 ? À vous de jouer ! Les incollables (800 questions sur le vin), Véronique Rivest, Caractère, 14,95 $ *** ACCESSOIRES POUR MIEUX BOIRE Boire mieux, c'est l'adage de bien des amateurs de vins, de bières et de spiritueux. Voici quelques suggestions d'accessoires qui pimenteront une soirée de dégustation ou une fête entre amis. À L'IMPROVISTE

Table à pique-nique, OEnophilia, 34,95 $

Quel objet ingénieux ! L'idéal pour un pique-nique ou un repas devant la télé. Non seulement cette table portable a une base de deux tiges d'une hauteur réglable, mais elle permet de faire tenir de façon sécuritaire deux verres de vin. Table à pique-nique, OEnophilia, 34,95 $ LE VERRE À BIÈRE

Verre à bière Teku, Rastal, 12,95 $

Teku, c'est LE verre à dégustation de bière, conçu par le grand expert italien Lorenzo Dabove et le maître brasseur Teo Musso. Sa forme semblable à celle d'un verre à vin, sa base plus large et son ouverture plus restreinte permettent de préserver à la fois les arômes et le col de la bière. Pour les vrais de vrais amateurs de houblon. Verre à bière Teku, Rastal, 12,95 $ AU FROID, SVP !

Refroidisseur à vin, Vacu Vin, 15 $

Cet objet qui a l'air si banal est tellement pratique pour garder son vin blanc bien au froid, que ce soit en voiture, au parc, à la plage ou tout simplement pour éviter des allers-retours au réfrigérateur lorsqu'on est sur la terrasse. On le garde au congélateur et on le sort en remplacement du seau à glace. Refroidisseur à vin, Vacu Vin, 15 $ POUR EXPÉRIMENTER LE VIEILLISSEMENT

Fût de chêne, Alambika, 64,95 $

Pour vos amis qui aiment le domaine des spiritueux, mais qui aiment aussi expérimenter, ce petit baril en chêne blanc américain s'avère un beau petit laboratoire. Vu sa petite taille, il permet de faire vieillir en accéléré des mélanges maison de liqueurs, d'infusions ou de bitters. Le tout inclut le support, le robinet et la bonde. Fût de chêne, Alambika, 64,95 $ REHAUSSEUR DE GOÛTS

Amer au céleri, Fee Brothers, 19,95 $

Cet amer (« bitter ») au céleri ajoute une touche parfaite à un Dry Martini ou à un Gin Tonic. Son parfum piquant de céleri, à la fois herbacé et lumineux, peut aussi rehausser un cocktail sans alcool. Un produit de Fee Brothers, entreprise familiale depuis 1864. Amer au céleri, Fee Brothers, 19,95 $ POUR LES GRANDES OCCASIONS

Sabre à champagne, Claude Dozorme, 195 $

Nous sommes ici dans le domaine du luxe, mais aussi dans la catégorie des beaux objets à exhiber sur son foyer ou dans sa bibliothèque. La manufacture Claude Dozorme réédite de grandes collections de sabres à champagne. Celui-ci s'élance avec élégance grâce à une lame en acier forgé et une poignée en bois exotique. Un cadeau original pour vos proches pour qui il faut des bulles pour une soirée réussie. Sabre à champagne, Claude Dozorme, 195 $ PRATIQUE ET CHIC

Meuble à vin mural, Crate & Barrel, 89,95 $