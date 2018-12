Des cadeaux pour l'amateur de sports

LA NOSTALGIE DU BASEBALL

Les nostalgiques des Expos rêvent encore du retour du baseball à Montréal, et ils sont nombreux à envahir le Stade olympique, chaque printemps, pour des matchs préparatoires des Blue Jays de Toronto. Ils affronteront cette fois les Brewers de Milwaukee les 25 et 26 mars.

LES JEUNES LOUPS DU TENNIS

La Coupe Rogers au stade IGA est l'un des tournois de tennis les plus populaires au monde, et l'édition 2019 s'annonce mémorable avec la présence des deux jeunes loups canadiens, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov. En début de semaine, on peut trouver des billets pour le court central à compter de 50 $. Et ça ne coûte que 25 $ pour un siège au court Banque Nationale.

ET HOP ! DE LA GYMNASTIQUE !

L'International Gymnix réunit chaque année à Montréal plusieurs des meilleurs gymnastes au Canada et au monde. Des compétitions spectaculaires et toujours hautes en couleur qui valent la peine d'être découvertes.

DES OLYMPIENNES À L'OEUVRE !

Les Canadiennes de Montréal alignent plusieurs athlètes olympiques - Marie-Philip Poulin, Mélodie Daoust et Hilary Knight, notamment - et elles disputent quelques matchs cette saison à la Place Bell de Laval. Le 23 février, elles y recevront le Thunder de Markham, championne en titre de la Coupe Clarkson, et on peut se procurer un forfait familial (quatre personnes) pour seulement 50 $.

DU HOCKEY... À OTTAWA

C'est un peu hors de prix d'aller voir le Canadien au Centre Bell, mais vous pouvez assister à des matchs de la LNH pour aussi peu que 35... à Ottawa. Les Sénateurs n'ont pas une très bonne équipe, on en convient, mais le spectacle est de qualité, et on peut encourager les visiteurs !

UNE AMBIANCE ENDIABLÉE

Les Raptors de Toronto sont l'une des meilleures équipes de la NBA et l'ambiance est vraiment endiablée lors des matchs locaux au Scotiabank Arena. S'il faut prévoir plus de 1000 $ pour un billet directement au bord du terrain, on peut aussi trouver des sièges dans les sections du haut pour seulement 32 $ !