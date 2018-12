Présents pour tous les goûts

Plein écran LE DERNIER DICKER... Ce jeune prodige suisse a imaginé un univers dans le Nord-Est américain pour ses romans policiers inclassables. Le dernier volet se déroule dans les Hamptons, terrain de jeu des riches New-Yorkais. Encore palpitant. La disparition de Stephanie Mailer, Joël Dicker, 33 $ Image fournie

... ET LE NOUVEAU VALLÉE L'an dernier, le réalisateur Jean-Marc Vallée a triomphé avec sa série Big Little Lies. Il récidive cet automne, toujours sur HBO, avec le portrait d'une petite ville très trumpienne et de ses secrets enfouis depuis l'époque des plantations. On s'y reconnaît grâce à la sensibilité bien de chez nous du réalisateur de Crazy. Sharp Objects, Jean-Marc Vallée, 35 $ Image fournie

UN CALEPIN DANS LE NUAGE Les calepins effaçables à l'eau existent depuis longtemps. Mais à l'heure du nuage, cette PME américaine a conçu une application délimitant parfaitement les pages du cahier Everlast pour qu'elles s'enregistrent avec un système de classement facile à utiliser dans la plupart des services de stockage de données. Pour ceux qui veulent conserver leurs notes, mais pas des piles de carnets. Rocketbook Everlast, Rocketbook, 48 $ Image fournie

SOIXANTE FOIS DES BULLES Cette journaliste et essayiste new-yorkaise spécialiste des alcools en tous genres mise sur la vogue des mousseux pour proposer 60 cocktails à base de bulles en tous genres. Imaginatif et festif. Prosecco Made Me Do It, Amy Zavatto, 26 $ Image fournie

BAUDELAIRE AU CANADA Les poètes maudits ne juraient que par l'absinthe. Depuis quelques années, plusieurs distilleries artisanales canadiennes s'y sont mises. La dernière en date est Mariana, de Louiseville. Corsé et intrigant. Absinthe Balzac, Distillerie Mariana, 45,25 $ Image fournie

DU RÉCONFORT DANS LA CUISINE On la connaissait pour ses pâtes et ses divers plats italiens. Voilà qu'elle regroupe une cinquantaine de recettes de soupes, qui ne se limitent plus au Bel Paese. Avec une section pour préparer ses propres bouilles et une autre sur les garnitures. Réconfortant. À la soupe, Josée di Stasio, 40 $ Image fournie

