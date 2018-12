Des cartes-cadeaux pour tous les goûts

Plus que quelques jours avant Noël, et vous hésitez encore ? Vous n'avez pas encore trouvé LE cadeau idéal ? Pas de panique ! Que diriez-vous d'une carte-cadeau ? Vous choisissez le montant, la boutique, et c'est certain que ça plaira !

Des vêtements dans le vent

La marque montréalaise Frank and Oak est synonyme de vêtements de style à prix abordables pour hommes et pour femmes. On y retrouve de jolis pulls, chemises, pantalons, vestes et accessoires qui sauront plaire à vos proches. Une carte-cadeau qui fera son effet !

Confort et tendance

Pour ceux et celles qui aiment les vêtements confortables pour faire du sport, mais aussi dans la vie de tous jours, tout en restant dans les tendances, Lolë est le magasin idéal ! La marque montréalaise propose une multitude de leggings, de robes, de pantalons, de manteaux, de chandails, de sacs et d'accessoires pour tous les goûts.

Pour tous les styles

La carte-cadeau du groupe Reitmans donne accès à un grand éventail de magasins. Elle peut être utilisée dans les différentes enseignes du groupe Reitmans Ltée, comme Hyba, RW & CO, Reitmans, Addition Elle, Thyme Maternité et Penningtons. Selon les goûts et le style de la personne, le choix est là !

Du neuf dans la cuisine !

La carte-cadeau RICARDO permet de choisir parmi une panoplie d'accessoires de cuisine et de décoration. La personne pourra s'offrir moules à gâteau, planches à découper, mélangeur à cocktail, couteaux, tabliers, verres, assiettes ou plateaux. Parfait pour le champion du fourneau de votre famille !

Intemporel

Le Château est une marque de mode montréalaise pour hommes et femmes qui traverse le temps. On y trouve des complets pour hommes et femmes, des tricots, des manteaux, des chemises, des pantalons, des jupes, des chaussures et des accessoires.

Plaire aux sportifs

Cette carte est parfaite pour les amateurs de sports et de plein air, petits et grands ! Il y a de tout dans les magasins Sports Experts, des accessoires aux vêtements, quel que soit le sport pratiqué.

Combler les amateurs de mode

« CF la carte shopping » est échangeable dans les nombreuses boutiques des centres commerciaux Cadillac Fairview (CF) aux quatre coins du Canada, dont le Carrefour Laval, les Galeries d'Anjou, Fairview Pointe-Claire et les Promenades Saint-Bruno au Québec. Une carte qui plaira aux amateurs de mode de votre famille !