Petits présents gourmands

Oui, oui, il est possible de dénicher dans les épiceries des petits présents pour épicuriens et gourmands qui feront plaisir sans se casser la tête... ni le portefeuille.

AMATEURS DE HOCKEY À LA DENT SUCRÉE

Les fans de hockey seront ravis par cet « érablier » de l'entreprise québécoise 29 Février, spécialisée dans le sirop d'érable. Fonctionnant à la manière d'un vinier, le contenant permet de conserver le sirop d'érable à température pièce, sur le comptoir. L'occasion d'afficher fièrement son appartenance à une des sept équipes de hockey canadiennes... dont le Canadien, bien sûr !

Collection LNH, Groupe 29 Février, 29 $ (1 L), offert dans les Metro participants et chez Costco

CUISTOTS EN HERBE

Offrez aux cuistots en herbe le mignon livre de recettes des Fêtes La collation du père Noël, où on suit l'histoire de Nico, un petit garçon qui adore cuisiner et développe sa passion au fil des Noëls. Le conte est parsemé de sept recettes à faire en famille, développées notamment par Ricardo et Stefano Faita, et joliment illustré. De plus, les profits seront remis à La Tablée des Chefs.

La collation du père Noël, IGA x La Tablée des Chefs, 10 $, offert dans tous les IGA

FAIRE POP !

Échangez la traditionnelle bouteille de bulles pour cette édition limitée qui fera plaisir aux amateurs de bière. L'Héritage Artois est une lager à fines bulles et à la finale subtile, qui se présente dans une élégante bouteille invitant au partage.

L'Héritage Artois, Stella Artois, 12,99 $, offerte dans la plupart des épiceries

LEVER SON VERRE

On n'a jamais assez de verres de vin, surtout en période de rassemblements festifs. Ces verres à vin rouge sans pied au look contemporain sont faits de cristal de Bohême sans plomb de la République tchèque, et peuvent aussi faire de jolis verres à eau ou à jus.

Verres à vin rouge sans pied, Le Choix du Président, 17,99 $, offerts chez Provigo et Maxi

PRENDRE LE THÉ

Chaque hiver, pour célébrer en grand le temps des Fêtes, la maison Kusmi Tea lance un thé de Noël, Tsarevna, dont la robe varie d'une année à l'autre. Ce Noël, le thé noir épicé au gingembre et à la cardamome, enrichi d'écorces d'orange et d'arômes de vanille et d'amande, se présente dans un élégant emballage blanc et argenté.

Thé de Noël Tasrevna, Kusmi Tea, 39,99 $ (200 g), offert dans une centaine de points de vente, dont certains Rachelle-Béry et Avril, et dans les boutiques Kusmi Tea

L'ART DE LA FERMENTATION

La fermentation ne cesse de gagner en popularité. Pour les accros, ou les curieux, cette jarre composée de verre à 100 % qui assure un environnement anaérobique est parfaite pour fermenter choucroute, cornichons ou kimchi, et vient avec un livret de recettes et une étiquette réutilisable.

Jarre de fermentation, Mortier Pilon, 39,99 $ (2 L), offerte chez Avril