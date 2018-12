Allez, on cuisine!

Émilie Côté

La Presse On les accumule, on ne les consulte pas aussi souvent qu'on le voudrait, mais on aime les avoir dans sa bibliothèque. Qui sait, certains deviendront peut-être des classiques. Voici des livres de recettes qui seront reçus avec grand plaisir. On peut se les procurer dans les bonnes librairies.

SIMPLE...VRAIMENT? Est-ce possible ? On adore les recettes de Yotam Ottolenghi, mais elles sont parfois ardues à réaliser, avec une longue liste d'ingrédients. Avec son nouveau livre (un autre !) intitulé Simple, le chef londonien d'origine israélienne promet des recettes plus faciles à faire. Après quelques essais, disons que le mot « simple » est relatif, mais vivement les recettes d'agneau, de gnocchis et d'orzo aux crevettes. Simple, Yotam Ottolenghi, KO, 34,95 $

EN HOMMAGE À BOURDAIN Son suicide a laissé des amateurs de voyage et de bouffe tous azimuts en deuil. Pour vos proches qui suivaient les aventures d'Anthony Bourdain, son livre de recettes Appetites - traduit en français - est une excellente idée de cadeau. Bourdain y a réuni les classiques qu'il aimait servir à ses amis, autant des soupes asiatiques, des plats français que des déjeuners américains bien gras. Authentique, à son image. Appétits : recettes de famille, Anthony Bourdain, VLB Éditeur, 35,99 $

LA PHILOSOPHIE JOE BEEF Sortie automnale incontournable selon le New York Times: le deuxième livre de la fière équipe montréalaise du Joe Beef et compagnie, dont la version française est publiée aux Éditions La Presse. Dans ce magnifique ouvrage de plus de 350 pages, on y apprend à faire des croquettes de smoked meat et du cassoulet au BBQ que du savon et des pastilles pour la gorge. C'est sans compter quelques anecdotes et doléances, notamment sur le sort réservé au gluten. Joe Beef : Survivre à l'apocalypse, Meredith Erickson, David McMillan et Frédéric Morin, Éditions La Presse, 44,95 $

EN FAMILLE Antoine Sicotte, alias le Cuisinier rebelle, propose 60 recettes simples et gourmandes à faire en famille. Illustré pour accrocher le regard des petits, Papa Popote simplifie les étapes pour préparer un bon plat végétarien (délicieuses fajitas aux haricots et cheddar) ou de viande (un osso buco dit « cheapo »), mais il propose aussi des « essentiels » (purées, trempettes, pesto). La section de notes à la fin du livre permet aux enfants de commenter leurs apprentissages culinaires. Papa Popote, Antoine Sicotte, Cardinal, 34,95 $

TROIS DESSERTS PAR JOUR Vu le succès monstre de ses deux premières publications vendues à plus de 300 000 exemplaires, voilà un livre de recettes qui devrait plaire sous le sapin. Surtout que cette fois-ci, Marilou se concentre sur les desserts. Des gourmandises (croquants de chocolat aux croustilles Miss Vickie's), des tartes inédites (une au melon d'eau !), mais aussi des idées sucrées pour le brunch ou des collations plus santé, le tout annoté selon certaines caractéristiques (végétalien, sans lactose, léger, économique, etc). Desserts, Trois fois par jour, Cardinal, 34,95 $

