Cadeaux écoresponsables

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse On le sait, le temps des Fêtes est souvent synonyme de surconsommation et de gaspillage. Mais il est tout à fait possible d'allier jolis présents et souci pour la planète. La preuve par cinq.

DU PLASTIQUE DANS VOS LEGGINGS Vous êtes de ceux que la pollution environnementale par le plastique désespère ? De plus en plus d'entreprises développent des produits permettant de réutiliser ce matériau. C'est le cas de Rose Buddha, qui propose des leggings fabriqués à 80 % à partir de bouteilles de plastique recyclées et utilise la technique écologique d'impression par sublimation, comme pour ce romantique modèle fleuri. Leggings Jardin Anglais, Rose Buddha, 115 $, en ligne

Agrandir Photo tirée du site web de etik & co

SNEAKERS ÉCOLOS La marque australienne Etiko, offerte depuis peu au Québec dans la nouvelle boutique en ligne etik & co, vouée au prêt-à-porter écoresponsable, propose des chaussures aux multiples vertus écologiques. Les sneakers sont en effet biologiques, équitables et véganes. Au menu, coton certifié bio et équitable, semelles en caoutchouc naturel et fabrication dans une usine certifiée Fairtrade. Rien de moins ! Chaussures montantes bleues, Etiko, 89 $, dans la boutique en ligne etik & co

Agrandir Photo tirée du site web de Noujica

RÉDUIRE SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE L'entreprise montréalaise Noujica n'utilise que des matériaux recyclés et organiques dans ses créations afin de réduire son empreinte écologique. Ce joli sac à dos est ainsi composé de toile de coton ciré, de coton biologique, de cuir recyclé et de cuir de tannage végétal, exempts de produits chimiques. De plus, la sérigraphie artisanale utilise une encre à base d'eau. Sac Wabi-Sabi (couleur marine), Noujica, 220 $, en ligne

Agrandir Photo tirée du site web de Dans le sac

MISSION : ZÉRO DÉCHET Envie de passer au zéro déchet ? Commencez par réduire les emballages plastiques et autres contenants lors de vos passages à l'épicerie en optant pour le vrac et les emballages réutilisables. L'entreprise québécoise Dans le sac offre un ensemble de départ comprenant un sac à pain, un petit et deux grands sacs pour le vrac, qui peuvent aussi servir pour transporter les collations. L'ensemble « zéro déchet », Dans le sac, 34 $, en ligne et dans quelques points de vente

Agrandir Photo tirée du site web de Miljours