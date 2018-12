Noël culturel: bandes dessinées

Marissa Groguhé

La Presse La Presse Pour les petits et les grands, passionnés ou initiés, les étagères de librairie recèlent une foule de nouveaux albums de bandes dessinées, des nouveautés comme de nouveaux tomes à des séries. De quoi faire plaisir aux amateurs d'histoires en phylactères.

Pour enfants et ados

VAS-Y, SOLEIL ! Soleil Lévy commence le secondaire. Les couloirs intimidants de l'école sont déjà une chose difficile à surmonter, mais à la maison, ce n'est pas vraiment mieux. Et puis, il y a son grand frère, envoyé en pensionnat par ses parents, qui, quand il revient finalement, n'est plus vraiment le même. Soleil garde toutefois le moral, voit le positif et pourra amener un peu de bonne humeur aux jeunes lecteurs qui pourraient se reconnaître dans ce personnage coloré. VAS-Y, SOLEIL !, JENNIFER ET MATTHEW HOLM, SCHOLASTIC CANADA, 16,99 $

MORTELLE ADÈLE : FUNKY MOUMOUTE La série de bandes dessinées jeunesse Mortelle Adèle en est maintenant à son 15e tome. On y suit la vie de la turbulente petite qui, cette fois, débarque au Québec avec ses parents pour les vacances d'hiver. Il est intéressant de voir comment les auteurs dépeignent la province, mais surtout comment Adèle, qui n'aime personne « à part [elle-même] », amène sa propension pour les bêtises jusqu'en vacances, accompagnée de son ami imaginaire, Magnus. MORTELLE ADÈLE : FUNKY MOUMOUTE, MR TAN ET DIANE LE FEYER, TOURBILLON, 14,95 $

LES NOMBRILS, EX, DRAGUE ET ROCK & ROLL Le huitième tome de la série québécoise bien-aimée des jeunes ados amène cette fois les trois amies Karine, Vicky et Jenny sur une tout autre scène, celle de la musique, alors que la jeune femme qui n'avait aucune popularité à l'école, Karine, est maintenant une vraie vedette. Mais les bains de foule et la célébrité ne sont pas de tout repos. De leur côté, les superficielles Vicky et Jenny doivent partager la même chambre, alors que leurs parents déménagent ensemble, pour leur plus grand malheur. LES NOMBRILS, EX, DRAGUE ET ROCK & ROLL, DUBUC ET DELAF, DUPUIS, 17,95 $

L'AGENT JEAN - LES PLANS DIABOLIQUES DU CASTOR Les aventures humoristiques de l'agent Jean, l'orignal gaffeur, ravissent les jeunes lecteurs depuis maintenant sept ans. On retrouve dans ce coffret le journal intime du vilain Castor, ennemi suprême de Jean, qui y dévoile ses rêves et ambitions, ainsi qu'une figurine de l'agent secret. L'AGENT JEAN - LES PLANS DIABOLIQUES DU CASTOR, ALEX A, PRESSES AVENTURES, 24,95 $

LA VIE COMPLIQUÉE DE LÉA OLIVIER, TOME 6 À la rentrée des classes, Léa doit de nouveau faire face à ses ennemies jurées, mais aussi se battre dans une lutte sans pitié pour ravir le coeur d'Olivier, le petit nouveau. Un automne riche en émotions pour la jeune fille, dont l'histoire s'est d'abord présentée sous forme de romans qui ont conquis les lecteurs et qui font depuis l'an dernier l'objet d'une série de bandes dessinées. LA VIE COMPLIQUÉE DE LÉA OLIVIER, TOME 6, CATHERINE GIRARD-AUDET, LES MALINS, 17,95 $

GARFIELD : JOYEUX ANNIVERSAIRE Pour faire découvrir à vos enfants l'univers du plus célèbre des chats paresseux ou pour vous replonger dans ses aventures : à l'occasion du 40e anniversaire du chat gourmand et cynique, ce hors-série compile quatre décennies de blagues, en plus de contenir des gags inédits et un petit dossier, en début d'album, pour souligner cet important passage. GARFIELD : JOYEUX ANNIVERSAIRE, JIM DAVIS, DARGAUD, 17,95 $

Pour adultes

MOI, CE QUE J'AIME, C'EST LES MONSTRES Dans ce livre d'images dessinées au stylo bille, décrit comme un tour de force par la critique, Ferris raconte l'histoire d'une enfant de 10 ans, passionnée des fantômes, vampires et autres sortes de monstres. La petite veut élucider la mort de sa voisine, survivante de l'Allemagne nazie, qui s'est suicidée d'une balle dans le coeur (mais la jeune fille n'y croit pas). En plus de 800 pages, une petite brique de roman graphique, l'auteure fait voyager le lecteur dans un monde unique, conté avec talent et dans un style époustouflant. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, Emil Ferris, Alto, 39,95 $

LA CHARGE ÉMOTIONNELLE ET AUTRES TRUCS INVISIBLES 3 Il s'agit là du troisième volet de la série de l'auteure française Emma, qui s'est démarquée en publiant sur les réseaux sociaux ses planches devenues virales sur la charge mentale, ce fardeau des femmes qui doivent toujours penser à tout dans le foyer. Cette fois, elle parle de la charge émotionnelle - qu'elle dépeint comme « le pendant affectif de la charge mentale » -, mais aussi du consentement, de la retraite et de la police, notamment. La charge émotionnelle et autres trucs invisibles 3, Emma, Massot, 26,95 $

CULOTTÉES Avec ses « Culottées », la bédéiste Pénélope Bagieu a redonné à des femmes extraordinaires une place de choix dans des livres où il n'est question que d'elles, de leurs exploits et de leurs destins incroyables. De la femme à barbe à Joséphine Baker en passant par des actrices, des autrices, des femmes politiques et des scientifiques... Les deux tomes de sa série sont maintenant offerts en version poche, plus pratique pour lire dans le bus, le métro et n'importe où ailleurs. Culottées, format poche, Pénélope Bagieu, Gallimard, Folio BD

LE GUIDE DU MAUVAIS PÈRE À offrir aux papas, mais pas seulement. Guy Delisle continue d'aborder la paternité avec son humour et son autodérision. Le père qui dérange ses enfants pendant les devoirs, le père qui leur apprend les bêtises, mais aussi qui leur inculque la triche pendant les jeux en famille. En toute simplicité, Guy Delisle réussit aussi bien avec cette série qu'avec les percutants Shenzhen, Pyongyang ou S'enfuir. Le guide du mauvais père, tome 4, Guy Delisle, Delcourt, 15,95 $

ZVIANE AU JAPON La bédéiste et musicienne québécoise en a sorti des albums d'histoires en images, depuis ses débuts au tournant des années 2000. Cette fois, elle revient avec un carnet de voyage amusant qui relate le tout et le rien de son passage au Japon. Ses observations toujours amusantes sur la gastronomie, les paysages ainsi que sur les coutumes nippones permettent au lecteur d'en apprendre sur le pays, le tout à travers les yeux candides de Zviane. Zviane au Japon, Zviane, Pow pow, 16,95 $

