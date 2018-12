Des jeux pour tous

Marissa Groguhé

La Presse Les jeux de société ne se démodent pas. Et c'est tant mieux, puisque des dizaines de nouveautés voient le jour chaque année. Il y en a pour tous les goûts. Nous vous proposons ici des suggestions pour des soirées du temps des Fêtes ludiques à passer entre amis et en famille.

Pour enfants, ados (et ados dans l'âme)

JUNGLE SPEED KIDS, FOXMIND GAMES, 29,99 $ Comme son nom l'indique, Jungle Speed est un jeu de vitesse où les joueurs doivent se débarrasser de leurs cartes le plus rapidement possible. Tous les joueurs retournent leurs cartes une par une pour former une pile. Lorsque deux joueurs ont une carte arborant le même symbole, le premier qui s'empare du totem préalablement placé au centre donne sa pile de cartes à son adversaire. Que le plus rapide gagne ! À partir de 7 ans.

MOSPIDO, MEGABLEU FRANCE, 19,99 $ Encore dans le registre des jeux de rapidité, Mospido a aussi un volet éducatif, puisqu'il est destiné aux enfants dès 6 ans et leur permet d'apprendre toutes sortes de nouveaux mots tout en s'amusant. On retourne des cartes et une lettre ainsi qu'un thème figurent sur chacune d'entre elles. Le premier qui trouve un mot correspondant gagne la carte.

PANDEMIC : MONTÉE DES EAUX, ASMODEE, 64,99 $ Pandemic offre toute une gamme de jeux aux différentes thématiques tournant autour des virus. Cette fois, pas question de germes ! Les joueurs sont confrontés aux inondations, aux tempêtes, et doivent gérer les situations de crise. Ce jeu de rôles se joue en équipe et demande collaboration et ingéniosité aux participants. Dès 8 ans.

TELESTRATIONS, RANDOLPH, 39,99 $ Un jeu de devinettes, fait au Québec, qui consiste en bref à jouer au téléphone arabe, mais en dessin. La première personne dessine un mot, la suivante écrit ce qu'elle croit que la précédente a dessiné et la suivante dessine ce nouveau mot. Et ainsi de suite. Reste à voir si le résultat final correspond au mot du début de la partie !

Pour adultes

L'OSTI D'JEU, EXTENSION SEXE & BOUFFE + EXTENSION LES APPENDICES, RANDOLPH, 14,99 $ Le jeu qui a fait un carton à sa sortie il y a quelques années revient avec une nouvelle extension. Après les extensions Rurale, les Denis Drolet, Les Appendices ou François Pérusse, voici Sexe & bouffe ! Le principe de L'osti d'jeu reste le même : un début de phrase est tiré et chaque joueur choisit parmi ses cartes le complément le plus intéressant. Cette fois,10 cartes blanches sont ajoutées, pour que les participants puissent aussi utiliser de leur imagination.

TAKATCH TU ?, ÉDITION PARTY CRASHER, 24,99 $ Des séries d'images (parfois assez crues), à la manière d'une charade. Il suffit de deviner ce que la carte veut nous dire, avant que le temps ne s'écoule. Un jeu pour les fêtes entre adultes seulement ! BREAKING BAD, EDGE, 39,99 $ Vous avez toujours rêvé de vous mettre dans la peau de Walter et Jesse, le danger en moins ? Ce jeu de plateau vous propose de plonger dans le monde du crime organisé d'Albuquerque. Joignez-vous à un gang et produisez de la drogue tout en évinçant vos adversaires. Pour ceux qui veulent plutôt se ranger dans le camp des gentils, il est possible de prendre le rôle de la DEA pour tenter de passer les menottes aux criminels. STAR WARS : REBELLION, FANTASY FLIGHT GAMES, 104,99 $ L'Empire galactique contre l'Alliance rebelle : rejoignez votre camp et partez en mission, à coups de dés et de stratégies. Bien qu'un peu cher, ce jeu aux règles assez simples malgré tout demande aux participants de se déplacer sur les deux plateaux et de conquérir le territoire. Des figurines, de nombreuses cartes, des dés, etc. : ceux qui aiment les jeux plus complexes (et Star Wars) devraient apprécier Rebellion. De 2 à 4 joueurs.

En famille ou entre amis

JEU D'ÉNIGMES, LUDIK QUÉBEC, 29,97 $ Les soirées en famille sont l'occasion parfaite de s'adonner à ce jeu de société qui fera appel à toute votre perspicacité. Près de 200 énigmes viendront titiller l'esprit des joueurs, à coups de citations, de métaphores et de paraboles. La règle est simple : il faut interpréter l'énigme dans le meilleur temps possible.

LES AVENTURIERS DU RAIL - NEW YORK, DAYS OF WONDER, 34,99 $ Le New York des années 60 est le théâtre de ce nouvel Aventuriers du rail. L'éditeur Days of Wonder ne danse pas son premier tango avec cette version « New York » du jeu lancé en 2004. Dans cette itération, les joueurs doivent terminer leurs missions Destination en se déplaçant à travers le plateau de jeu entre gratte-ciel et boutiques, de Times Square à Brooklyn.

MONOPOLY, ÉDITION TRICHEUR, HASBRO, 34,99 $ Monopoly a été réédité à toutes les sauces, mais encore jamais à la façon de cette édition tricheur, qui permet de contourner les règles. Il ne sera plus possible d'accuser ses proches de tricher, puisque cette fois, c'est le but même du jeu et la seule façon de gagner ! Les joueurs peuvent trafiquer un lancer de dé, voler de l'argent, et les cartes donneront des suggestions pour tricher encore plus et mieux.

