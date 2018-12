Noël culturel: des spectacles sous le sapin

Marissa Groguhé

La Presse La Presse Sortie en amoureux, entre amis, en famille et pourquoi pas en solo : l'univers de la scène en a beaucoup à offrir pour les amateurs de musique, de théâtre ou d'humour. Pourquoi ne pas glisser des billets de spectacle sous le sapin cette année ?

HUMOUR Que ce soit en rodage ou en tournée, plusieurs humoristes québécois gratifieront les scènes de leur présence en début d'année prochaine. Un bouquet varié d'artistes, pour tous les genres d'humour. À vous de choisir !

Préfère novembre, de Louis-José Houde Le quatrième spectacle solo de Louis-José Houde tourne depuis un an déjà, et la critique a été dithyrambique à son égard. L'humoriste d'expérience propose un stand-up livré avec fluidité et adresse. Après le Théâtre Maisonneuve, le spectacle se déplace à l'Olympia en 2019 jusqu'au mois d'avril. Un cadeau qui ne décevra pas. http://www.louisjosehoude.com/tournee.asp

Agrandir Katherine Levac s'est lancée dans son premier spectacle solo en début d'année. Photo Édouard Plante-Fréchette, archives La Presse

Velours, de Katherine Levac Kat Levac s'est lancée dans son premier spectacle solo en début d'année. Sa vivacité et sa vérité sans filtre en ont charmé plus d'un, alors que Velours aborde principalement la façon dont la Franco-Ontarienne de 29 ans voit la vie et les choses qui l'entourent (le Québec ou les Y, par exemple). Si on l'apprécie à la télévision, dans Like-moi ! notamment, pourquoi ne pas se laisser tenter par un coup d'oeil à sa performance sur scène ? https://katherinelevac.com

Agrandir Mehdi Bousaidan présentera donc Demain presque tous les jours du mois d'avril. Photo Édouard Plante-Fréchette, archives La Presse

Demain, de Medhi Bousaidan L'humoriste-acteur lance son premier spectacle solo avec style : une résidence à la Cinquième Salle de la Place des Arts, rien de moins ! Bousaidan présentera donc Demain presque tous les jours du mois d'avril. https://placedesarts.com/fr/evenement/mehdi-bousaidan-demain#tarifs

Agrandir Avec Ça, André Sauvé explore sa vision de la vie et de ceux qui peuplent ce monde. Photo Olivier Jean, archives La Presse

Ça, d'André Sauvé Avec Ça, André Sauvé explore sa vision de la vie et de ceux qui peuplent ce monde. Vous vous êtes déjà demandé quelle est votre place dans l'univers ? Lui aussi, et il tente d'y répondre dans un monologue existentiel, livré tout en humour. http://andresauve.com

Agrandir Issu de la génération Y, Jay Du Temple ne se prive pas pour faire du sujet le centre de son monologue. Photo fournie par Patrick St-Martin

Bien faire, de Jay Du Temple On l'associe récemment beaucoup à Occupation double, mais on le connaît avant tout pour son humour plein d'autodérision et de charisme, qu'il utilise sur scène pour son premier spectacle solo. Issu de la génération Y, Jay Du Temple ne se prive pas pour faire du sujet le centre de son monologue. Pour les jeunes, mais pas seulement ! https://www.jaydutemple.com

Agrandir Le premier spectacle solo de Virginie Fortin aborde l'immensité de l'univers et notre ridicule insignifiance. Photo Bernard Brault, La Presse

Du bruit dans le cosmos, de Virginie Fortin Virginie Fortin fera de nombreux arrêts sur les scènes du Québec en début d'année prochaine, avec son spectacle Du bruit dans le cosmos. Son premier spectacle solo aborde l'immensité de l'univers et notre ridicule insignifiance. L'humoriste se demande comment elle expliquerait notre monde à des êtres venus d'ailleurs et discute d'une panoplie de sujets qui nous définissent en tant qu'humain. http://www.virginiefortin.com/#spectacles

Agrandir Cela fait maintenant des années qu'Alexandre Barrette nous fait rire, que ce soit en spectacle ou en tant qu'animateur. Photo Catherine Lefebvre, collaboration spéciale

Semi-croquant, d'Alexandre Barrette Il est de retour, juste à temps pour un cadeau orignal à un de vos proches férus d'humour. Cela fait maintenant des années qu'Alexandre Barrette nous fait rire, que ce soit en spectacle ou en tant qu'animateur. Cela faisait toutefois deux ans qu'on ne l'avait pas vu présenter un spectacle solo inédit. Son dernier, Imparfait, avait atteint le cap des 100 000 billets vendus. À partir du mois de février, Alexandre Barrette montera sur scène pour y présenter son nouveau spectacle, Semi-croquant. https://www.alexandrebarrette.com

MUSIQUEFidèle à lui-même, Montréal a une sélection de qualité à son calendrier musical pour 2019. Nos artistes d'ici et nos coups de coeur d'ailleurs seront de passage dans la métropole (ainsi que dans plusieurs villes québécoises) dans les prochains mois.

Agrandir Après un passage remarqué aux FrancoFolies, puis au Mile Ex End en septembre, le Français Eddy de Pretto sera de retour à Montréal en avril prochain. Photo Robert Skinner, archives La Presse

EDDY DE PRETTO LE 6 AVRIL AU MTELUS Après un passage remarqué aux FrancoFolies, puis au Mile Ex End en septembre, le Français Eddy de Pretto sera de retour à Montréal en avril prochain. Avec son rap parfois chanté, dans un genre qu'on ne saurait parfaitement définir, le rouquin aborde les réalités de sa vie à travers des textes parfois durs et toujours percutants.

Agrandir Du Philippe Brach symphonique ? Plutôt tentant ! Photo Marco Campanozzi, archives La Presse

BOUM DANG SANGSUES DE PHILIPPE BRACH LE 14 MARS À LA MAISON SYMPHONIQUE Boum Dang Sangsues, ce sera, dans les mots de Philippe Brach, « l'album Le silence des troupeaux en version intégrale symphonique et bien sûr quelques surprises funky funk que vous vivrez le soir du show, tout ça dans l'acoustique de la mythique Maison symphonique de Montréal ». Quelque 80 musiciens, le chef d'orchestre Nicolas Ellis à la direction et, bien sûr, le chanteur lui-même au micro. Du Philippe Brach symphonique ? Plutôt tentant !

Agrandir Safia Nolin amène son album Dans le noir sur la route. Photo Bernard Brault, archives La Presse

SAFIA NOLIN LES 21 ET 22 DÉCEMBRE AU MTELUS Safia Nolin amène son album Dans le noir sur la route, et ceux qui aiment son folk délicat ne devront pas manquer la chanteuse live, car c'est là que son art est transcendant. Vu les textes de ce nouvel album, il ne faut pas s'attendre à un spectacle haut en couleur. Mais si c'est « dans le noir » qu'elle a puisé ses paroles et mélodies, Nolin rayonne sur scène. C'est à voir.

Agrandir Le groupe britannique Mumford & Sons vient de prendre la route avec la tournée mondiale Delta, qui s'arrêtera heureusement à Montréal. Photo Amy Harris, archives Associated Press

MUMFORD & SONS LE 4 MARS AU CENTRE BELL Des amateurs de rock/folk/traditionnel dans la salle ? Le groupe britannique Mumford & Sons vient de prendre la route avec la tournée mondiale Delta, qui s'arrêtera heureusement à Montréal. « Heureusement », parce que les Mumford & Sons sont quelque chose sur scène. Si la musique de Marcus Mumford et sa bande fait rêver, leur énergie durant un concert ne déçoit pas.

Agrandir James Bay semble avoir pris de l'aisance dans son rôle de star. Photo Matt Sayles, archives Associated Press

JAMES BAY, LE 16 MARS À LA SALLE WILFRID-PELLETIER Avec Electric Lights, James Bay est parti dans une autre direction que le doux pop-rock de Chaos and the Calm. En concert, on ne devra pas s'attendre à un James Bay et sa guitare en toute simplicité, alors que des sons bien plus pop se sont invités sur son nouvel album. Les belles mélodies qu'il sait si bien composer sont restées, et le Britannique semble avoir pris de l'aisance dans son rôle de star, ce qui devrait donner un certain punch à son spectacle.

Agrandir Rivers Cuomo de Weezer Photo Robert E. Klein, archives Associated Press

WEEZER & PIXIES LE 13 MARS AU CENTRE BELL Un cadeau parfait pour les plus vieux, qui auront connu Weezer et les Pixies à leur apogée. Mais qui conviendrait aussi très bien aux plus jeunes, qui ont plus récemment découvert ces deux groupes de légende indémodables. Ce n'est pas la première fois qu'ils se lancent en tournée ensemble, et la fusion Weezer/Pixies, qui sur papier semble déjà une bien bonne idée, a généralement plu à la critique.

Agrandir La comédie musicale Don Juan se métamorphose en concert symphonique en février prochain, avec les musiciens de l'OSM. Photo Robert Skinner, archives La Presse

DON JUAN SYMPHONIQUE DU 12 AU 16 FÉVRIER À LA MAISON SYMPHONIQUE Si Don Juan a plu à un de vos proches, notez que les amoureux de Séville interprétés par Marie-Ève Janvier et Jean-François Breau seront de retour sous peu. La comédie musicale se métamorphose en concert symphonique en février prochain, avec les musiciens de l'OSM. Et oui, il y aura une représentation le 14 février, pour ceux qui souhaiteraient faire de ce cadeau de Noël une sortie de la Saint-Valentin.

THÉÂTRE Que ce soit pour ouvrir ses horizons culturels ou parce qu'on est un passionné, pourquoi ne pas donner du théâtre en cadeau à Noël ?

Agrandir La présentation du spectacle musical Les choristes de Serge Denoncourt prendra fin au début du mois de janvier prochain. Photo Olivier Pontbriand, archives La Presse

Les choristes, jusqu'au 6 janvier au Monument-National Pour les petits et les grands, un spectacle qui amène sur scène ce récit qui a ravi beaucoup de coeurs, relogé en Beauce à l'ère de Duplessis pour cette version québécoise. La présentation du spectacle musical Les choristes de Serge Denoncourt prendra fin au début du mois de janvier prochain. Un cadeau de Noël semble l'occasion parfaite pour profiter de cette dernière chance.

Agrandir L'homme éléphant sera sur les planches du Québec jusqu'en mars, après plusieurs mois au Rideau vert de Montréal. Photo fournie par le Théâtre du Rideau Vert

L'homme éléphant, du 12 janvier au 16 mars, partout au Québec Cette classique histoire de l'homme au visage difforme sera sur les planches du Québec jusqu'en mars, après plusieurs mois au Rideau vert de Montréal. Le «monstre», son sauveur, son amie improbable seront tous mis en scène par Jean Leclerc. Amateurs de classique, l'oeuvre, écrite en 1979 et maintes fois reprise, en est une à voir.

Agrandir La pièce acclamée La meute revient l'automne prochain. Photo fournie par le Théâtre La Licorne

La meute, du 29 octobre au 23 novembre 2019 à La Licorne C'est l'histoire de Sophie, 40 ans, qui perd son emploi et décide de fuir la réalité en s'exilant à des kilomètres de chez elle. Au gîte où elle atterrit, elle est accueillie par Martin. Une complicité trouble se crée. De plus en plus, la présence de Sophie dans la maison de campagne ne semble plus tellement fortuite. Avec Catherine-Anne Toupin, la pièce acclamée revient l'automne prochain.

Électre, du 22 janvier au 17 février à Espace Go La mère et son amant ont tué le père. La fille nourrit une haine intarissable envers ceux qui ont commis le meurtre. Électre parle de colère et de vengeance, annonce un tragique dénouement. La pièce de Sophocle est mise en scène par Serge Denoncourt. Magalie Lépine-Blondeau incarne le rôle-titre dans une réécriture du texte original signée par Evelyne de la Chenelière. Parce que la nuit, du 5 au 31 mars 2019 à Espace Go Une pièce que pourraient aimer les admirateurs de la grande Patti Smith, qui, après un documentaire en son honneur en 2008, a droit à cette pièce produite au Québec mettant en vedette la comédienne Céline Bonnier. Liant théâtre et musique, Parce que la nuit est une biographie de la chanteuse qui a brillé (et brille toujours) par son furieux besoin de liberté, sa fougue et son talent brut.

Agrandir Le Centre Pierre-Péladeau de l'UQAM recevra en janvier Les fées ont soif, une pièce maintenant quarantenaire, pourtant toujours pertinente et percutante. Photo Bernard Brault, archives La Presse

Les fées ont soif, du 8 au 13 janvier au Centre Pierre-Péladeau Le Centre Pierre-Péladeau de l'UQAM recevra en janvier Les fées ont soif, une pièce maintenant quarantenaire, pourtant toujours pertinente et percutante. La création de Denise Boucher a repris vie 40 ans après sa première représentation, mettant de nouveau en scène la mère, la prostituée et la Vierge Marie, qui racontent leurs terribles destins.