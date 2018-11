Faire plaisir à maman pour Noël

DÉLICAT ET ÉLÉGANT COLLIER

Conçu et fabriqué à la main à Montréal, ce collier de billes d'argile est unique et élégant.

L'argile de polymère permet au bijou d'être léger et facile à porter. La chaîne est en inox.

Offert en trois couleurs de billes (noir, blanc et beige) et deux couleurs de chaîne (argent et or).

Collier de billes, Oeil Noir, 55 $

www.oeilnoir.ca/product/4-delicate-beads-necklace-1