 Idées de cadeaux pour ados: pour satisfaire les grands 

AMBIANCE CHAUDE ET URBAINE

Confectionnées localement à base de cire de soya et d'huiles parfumées, ces bougies au look moderne et épuré donneront une touche d'ambiance feutrée aux chambres de vos ados, qu'ils vibrent au rythme du Plateau, du Mile End ou du Vieux-Montréal.

Bougies Montréal, Les Citadines, 25 $

https://www.les-citadines.com/