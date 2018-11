 Idées de cadeaux pour faire plaisir à l'être aimé 

MOINS DE 50 $

Un jeu pour tous

Durant les vacances des Fêtes, quoi de mieux qu'un jeu de fléchettes pour jouer entre amis ! Mesurez vos habiletés, seul ou en équipe, avec cet ensemble qui comprend une cible et six fléchettes.

Jeux de fléchettes, Indigo, 44,50 $

Les mains au chaud

Ces gants en cuir, qui ont une douce doublure polaire et des bouton-pression aux poignets, sont la solution aux engelures ! En plus de tenir vos mains au chaud, ces gants sont d'une grande élégance.

Gants en cuir, Simons, 49 $

Doux messages

Pour donner rendez-vous ou laisser de sympathiques messages, ce panneau lumineux est très amusant en plus de décorer une pièce de la maison.

Panneau lumineux, Zone, 30 $

Invincible !

Pas besoin d'être un enfant pour mettre un chandail d'un dessin animé ! Vous ferez tourner les têtes et sauverez le monde en même temps, sans voir de costume !

T-shirt des « Incredibles », Disney, 32 $

On se voit sur la glace !

Pour les amateurs de hockey, cette tuque à pompon en tricot est le cadeau idéal pour jouer dehors en ces temps froids ! Plus d'excuse pour ne pas sortir à l'extérieur !

Tuque Hockey, Roots, 26 $

Chic verre de bière

Les verres de bière Spiegelau sont conçus pour mettre de l'avant la puissance des houblons américains et offrir une mousse dense et durable. Ce très beau verre discret fera ressortir l'homme de design qu'est votre conjoint !

Chic verre de bière, Alambika, 12,95 $ le verre ou 10,95 $ quand on en achète deux et plus

50 $ À 100 $

Les pieds bien au chaud

De simples et belles pantoufles douillettes qui le tiendront au chaud pour les soirées d'hiver, voici ce qu'il lui faut. Que ce soit après le ski, le patin ou la glissade, elles seront d'une grande utilité.

La bottine Après-Ski Thermo Ball Traction, North Face, 80 $ chez Simons

Portefeuille chic

Ce portefeuille au design très épuré, en cuir marron, est doté de plusieurs compartiments afin d'y mettre les cartes de crédit et d'identité. Pratique !

Portefeuille en cuir Rudsak, 95 $

Au chaud avec style

Un chandail bleu classique fait avec un mélange de soie, de cachemire et de coton comportant une rayure et un contraste de couleurs. Un pull passe-partout et indémodable qui mettra votre amoureux en valeur.

Chandail, Banana Republic, 95 $

Basique original

Pour être dans le vent, cette chemise de coton à motif de pommes de pin, à coupe étroite, 100 % coton, est tout indiquée. Un morceau chic et original, à porter en tout temps.

69,50 $

Pour un rasage tout doux

Un coffret qui rassemble tout ce dont un homme a besoin pour le rasage : crème à raser, baume après-rasage, huile et serviette. Avec ça, il sera d'une grande douceur !

Coffret rasage, Groom, 80 $

Relaxer avec style

Parce que le confort prime lorsqu'on regarde Netflix, cet ensemble pyjama à jolis motifs et carreaux, fait de doux jersey de coton et de modal pour le haut et de flanelle pour le bas, est un must. Un ensemble parfait pour les froides soirées d'hiver.

L'ensemble pyjama à motifs hivernaux et carreaux, Simons, 69 $

Émotions fortes

Offrez à celui qui aime les émotions fortes deux envolées pour vivre la sensation de chute libre, comme un parachutiste, à l'intérieur. Si le coeur vous en dit, vous pourriez l'accompagner dans ses folies et achetez-vous aussi un forfait !

Deux envolées pour une personne, SkyVenture, 68 $

Un grille-pain original

Le grille-pain « Star Wars Stormtrooper » fera d'impressionnantes tartines pour vous ainsi que pour toute la famille. Attention, elles s'envoleront peut-être dans l'espace !

Grille-pain, Canadian Tire, 59,99 $

PLUS DE 100 $

Pour les beaux moments

Le Fujifilm Instax Square SQ6 est un appareil photo instantané, de format carré, avec flash et contrôle automatique de l'exposition. L'appareil peut aussi être réglé en mode autoportrait, ce qui peut être très commode. Et la photo sort de l'appareil, comme par magie !

Fujifilm Instax Square SQ6, Fujifilm, 159,99 $

Années 90

Pour les nostalgiques, ce chandail à capuchon aux couleurs vives Polo Ralph Lauren s'inspire des polos athlétiques des années 90. Doux, confortable et dans les tendances actuelles.

Polo Ralph Lauren, 178 $

Parfum irrésistible

L'homme idéal de Guerlain

Pour l'homme qui aime sentir bon. Un parfum frais, au mélange d'agrumes, de romarin et de fleur d'oranger, mais surtout des notes de coeur d'amande et d'amaretto. Irrésistible.

L'homme idéal, eau de toilette, Guerlain, 100 ml, 104 $

Montre indémodable

Ce modèle classique de Timex Waterbury Chronographe en acier inoxydable, 42 mm, est d'une grande élégance. Cette montre est d'un style intemporel en plus d'être durable. D'un grand chic !

Montre Timex Waterbury Chronographe, 189 $

Un air d'été

Un hamac ! Quelle bonne idée pour se reposer ! Voici un authentique hamac tissé, 100 % coton, fait au Brésil, conçu pour se détendre. Spacieux, il peut convenir à une ou deux personnes. Plusieurs couleurs sont offertes.

134,96 $

Sac chic

Les hommes aussi ont besoin d'un sac élégant à utiliser au quotidien ou en voyage. Celui-ci, aux lignes très épurées et en nylon, est très résistant. Un chic absolu.

230 $