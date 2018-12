L'art de l'oeil charbonneux

Base amplifiante pour les yeux Pro Filt'r, Fenty Beauty by Rihanna, 28 $, offerte chez Sephora et en ligne

D'abord, comme en toute chose en maquillage, il faut bien préparer la peau. Une base pour les paupières, appliquée préalablement sur une peau bien hydratée, permettra au maquillage de mieux se fixer à la paupière.

Le truc numéro un de notre maquilleuse, qui a réalisé cet oeil charbonneux aux teintes de bronzes métallisés ? « Il faut utiliser un crayon comme base du maquillage. Les gens vont souvent prendre un fard à paupières noir, mais c'est la pire chose à faire ! C'est tellement difficile à mélanger. »

Un crayon noir pour les yeux, plus crémeux, vous permettra de travailler plus facilement ; il suffit d'en tracer un trait, autour de l'oeil, puis de le diffuser au pinceau, ou même du bout des doigts.

Non seulement c'est plus simple, mais cela permet aussi aux fards à paupières de mieux « coller », tout en donnant de la profondeur aux teintes appliquées. Le regard en est d'autant plus accentué.

Si, traditionnellement, ce type de maquillage se déclinait autour du noir ou du brun, il s'éclate de plus en plus ; on a vu des yeux charbonneux aux teintes bleu violacé, ou même rouge orangé !

« Il y a plusieurs styles de smokey. Ce que je privilégie, c'est de partir du plus foncé - à la base de la paupière - au plus pâle, comme un soleil. L'intensité est plus diffusée. Je m'en tiens normalement à trois couleurs ; c'est une technique plus difficile, donc il vaut mieux ne pas se perdre avec cinq ou six couleurs », ajoute Mme Ashley.

On termine en rosissant très subtilement les lèvres, afin que son regard de velours reste la vedette de la soirée !

SUGGESTIONS POUR REPRODUIRE CE LOOK

C'est un de nos produits favoris du moment. Cette base pour les yeux vient lisser les paupières et créer de la lumière. Le fard à paupières s'y applique facilement et les couleurs sont amplifiées.

Un crayon multifonction, qui peut servir à la fois de khôl, de traceur et d'ombre à paupières, à la couleur intense et à la longue tenue résistante à l'eau. Idéal pour réaliser votre oeil charbonneux.

Notre maquilleuse recommande cette palette de cinq nuances ultrapigmentées de fards à paupières se fondant aisément l'une dans l'autre grâce à une formule onctueuse qui tient longtemps.

Pour compléter votre oeil charbonneux, ce mascara à effet volumisant gainera joliment vos cils tout en les nourrissant, puisqu'il est enrichi de cire de carnauba et d'huile d'olive. Un de nos favoris du moment.

Non seulement ce masque hydratera intensément vos lèvres grâce au nectar d'agave, à la lanoline et à l'huile de jojoba, mais sa jolie couleur rose nacré les teintera aussi d'une subtile couleur tout en brillance. Petit plus : la formulation est naturelle et contient plusieurs ingrédients biologiques.