Une dinde de dernière minute

Émilie Bilodeau

La Presse

Surprise ! Vous venez d'apprendre que c'est vous qui recevez la famille cette année et il ne reste que quelques heures avant le réveillon. Courez vite acheter une dinde et Philippe Chalifour, chef propriétaire de la boucherie et du restaurant Les Têtes de cochon, vous livre son secret pour une cuisson des plus faciles.