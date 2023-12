Noël est à nos portes ! En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour avoir du plaisir en famille et répandre la magie des Fêtes.

Chaque automne, l’apparition des premières décorations de Noël dans les magasins fait toujours réagir ; soit on aime… soit on déteste ! Reliées à nos souvenirs d’enfance et à la nostalgie, elles peuvent pourtant insuffler une bonne dose de joie dans la maison, surtout avec les plus petits. Alors, pour un regain d’énergie, rangez votre Grinch intérieur et décorez votre maison (et votre sapin !). N’hésitez pas à faire participer les enfants ; nouvelles guirlandes et autres ornements sont toujours les bienvenus (et font de beaux cadeaux). Pour ceux et celles en manque d’idées, les sites de Naître et Grandir et Alloprof offrent différents tutoriels pour mettre les petites mains à contribution.