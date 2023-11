Swatch, « Once again », Boutique Swatch, 75 $

Ce n’est pas toujours facile de trouver un cadeau pour sa douce moitié. Voici quelques idées variées, classiques ou originales, qui sauront faire plaisir et surprendre votre amoureux ou amoureuse.

Quelle heure est-il ?

Cette montre Swatch unisexe fait partie des montres iconiques de la marque suisse. Créée en 1998, elle est toujours d’actualité. D’un style épuré, elle est toujours très élégante au poignet. Aucune excuse pour arriver en retard dorénavant !

Au chaud avec Roots

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE ROOTS Chandail à col à glissière, Roots, 88 $

Ce chandail unisexe à col à glissière est un classique de la marque canadienne Roots qui fête son 50e anniversaire. Il est offert en plusieurs couleurs (noir, bleu et vert, notamment), est fait de coton biologique et promet de garder au chaud tout l’hiver durant !

Pour un sac à dos en ordre

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LAMBERT Sac à dos Charles, Lambert, 159,99 $

Le sac à dos Charles en cuir végane, de la marque québécoise Lambert, est très pratique pour la vie de tous les jours. Il peut contenir un ordinateur dans une des deux grandes poches à l’intérieur. On y trouve aussi deux attache-clés et une poche pour le téléphone cellulaire. Bref, on a pensé à tout.

Un mélange incontournable

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ETIKET Mûre et Musc, L’Artisan Parfumeur, chez Etiket, 221 $

Cette eau de toilette Mûre et Musc de L’Artisan Parfumeur est le premier parfum emblématique de cette maison de parfum artisanale française. Le mélange de fruits rouges et de musc blanc est frais et pétillant et rend ce parfum pour hommes et femmes incontournable.

De la couleur pour l’humeur !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA BOUTIQUE PALMA Robe de chambre, Boutique Palma, 285 $

Vous n’aurez pas le choix de vous lever et de vous coucher de bonne humeur avec cette robe de chambre unisexe aux couleurs vives et joyeuses ! Conçue à Montréal par la Boutique Palma, elle est faite en velours de coton par des artisans de Jaipur, en Inde. Les motifs floraux sont imprimés à la main.

Chic bijou au cou

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE MEJURI Chaîne avec topaze blanche, Mejuri, 98 $

Cette fine chaîne en or vermeil sertie d’une topaze blanche est d’un grand chic. Élégant et d’une grande simplicité, ce bijou indémodable se porte au quotidien, quelle que soit la tenue. Une valeur sûre signée par la marque canadienne Mejuri.

Un peu de cachemire

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’UNIQLO Chandail cachemire, Uniqlo, 159,90 $ (femmes)

Ce chandail en cachemire à col rond est doux, chaud, confortable, et la coupe est décontractée. Offert en plusieurs couleurs – gris, rose, noir, beige, blanc cassé et bleu –, pour hommes ainsi que pour femmes. Votre douce moitié ne voudra plus s’en séparer !

C’est dans le sac !

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SIMONS Sac week-end Rains, chez Simons, 140 $

Ce sac week-end imperméable de la marque danoise Rains, qui se spécialise dans les vêtements et accessoires de pluie, est très pratique. Parfait pour une petite escapade de quelques jours, le style est épuré et moderne. Il y a des anses pour le porter à la main ou en bandoulière.

