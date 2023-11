Inutile de vous ruiner pour gâter vos proches. Les belles pensées ne viennent pas forcément avec de grosses factures. Pour vous inspirer : six bonnes idées de cadeaux à petit prix.

Un cadeau pour briller

C’est décidé, cette année, votre budget ne dépasse pas 50 $ par personne ? Ça tombe bien, la marque montréalaise BKIND, qu’on connaît pour ses doux soins véganes, vient de lancer des coffrets de vernis pour les Fêtes au rabais. Et on serait fous de s’en priver. Pour 42 $, et en édition limitée, plusieurs trios variés sont proposés : les essentiels des Fêtes (blanc, gris, rouge classique) ou les festifs (brillant, vert forêt, beige doux), il y en a pour tous les goûts. À noter qu’un trio des classiques et des favoris est aussi proposé.

Coffret de vernis à ongles, Les Festifs, BKIND, 42 $

Pour se mettre au parfum

IMAGE FOURNIE PAR MOODGIE Bougie cardamome+romarin

La boîte montréalaise Moodgie, dont on apprécie les bougies naturelles à base de cire de soya, vient de lancer un nouveau parfum pile pour le temps des Fêtes, à base de cardamome et de romarin, et il promet de faire sensation. À la fois sucré et herbacé, dur de faire mieux pour se mettre dans l’ambiance, avouez. Cinquante heures d’allumage.

Bougie cardamome+romarin, Moodgie, 220 g, 30 $

Pour les amateurs de sucre

PHOTO FOURNIE PAR LA LICHÉE Trio de caramels classiques

Un trio de tartinades au caramel, ça vous dit ? C’est ce que proposent trois fanas de caramel, la bande de La Lichée, de L’Ancienne-Lorette. Différentes combinaisons de petits pots de 45 g sont possibles : trio classique (au beurre, fleur de sel et érable), ou encore choco-café (caramel au chocolat, caramel au chocolat fleur de sel, caramel au café). Avis aux intéressés, des formats plus grands (à partir de 10 $ pour 275 g) sont aussi offerts, dans une variété de déclinaisons de saveurs (citrouille épicée, crème de menthe, whisky), même en option végane (à la noix de coco).

Trio de caramels classiques, La Lichée, 9 $

Sac local

IMAGE TIRÉE DU SITE DE SIGNÉ LOCAL Sac réutilisable en coton naturel

Pour des cadeaux d’ici à petits prix, le site Signé Local, fière vitrine des produits faits au Québec, propose une sélection bien garnie d’idées à moins de 100 $, 50 $, même 25 $. Dans cette dernière catégorie, on craque pour ce joli sac réutilisable, à offrir et à porter dignement, assurément.

Sac réutilisable en coton naturel, Signé Local, 19,99 $

Casse-tête de lumière

IMAGE FOURNIE PAR ESPACE POUR LA VIE Casse-tête Jardins de lumière

Pour des trouvailles originales et archi-locales, ne ratez pas les boutiques Espace pour la vie du Biodôme, du Jardin botanique et du Planétarium Rio Tinto Alcan. On y a déniché ce casse-tête de 1000 morceaux, mettant en scène le dragon du Lac du Rêve, présenté en 2017 aux Jardins de lumière. Avec ses 5 mètres de haut et 15 mètres de long, il s’agit de la plus imposante lanterne jamais réalisée ici à date. Un chouette cadeau à offrir en souvenir, pour toute la famille.

Casse-tête Jardins de lumière, Espace pour la vie, 35 $

Cadeau pour les mains

IMAGE FOURNIE PAR GROWN ALCHEMIST Cadeau pour les mains

Un chouïa plus cher, si vous pouvez vous le permettre, voici un cadeau bien pensé joignant l’utile à l’agréable. Signé Grown Alchemist, ce savon végane pour les mains à l’orange, au bois de cèdre et à la sauge, jumelé à sa crème hydratante à la vanille et à l’écorce d’orange, est non seulement diablement efficace et très joli sur un comptoir, mais laisse en prime planer sur vos mains un doux parfum de saison. Succès assuré. D’une valeur de plus de 100 $, le duo australien est offert à 49 $.

Cadeau pour les mains, Grown Alchemist, 49 $