Il n’y a pas que les chansons pour mettre de la musique dans nos vies, mais aussi les accessoires pour les écouter, pour en jouer et bien plus encore.

Explosion de couleurs

PHOTO TIRÉE DU SITE ETSY.COM Sangles personnalisées

Une sangle personnalisée peut mettre un peu de couleur dans le style d’un musicien, qui trouve ennuyeux les modèles classiques en cuir noir ou brun. Celles-ci, trouvées sur Esty, proposent des motifs géométriques dynamiques et joyeux. Il est même possible de faire ajouter une inscription personnalisée.

Sangle personnalisée, quatre modèles offerts, à partir de 44,80 $ sur Etsy

De la musique plein les oreilles

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SONY Écouteurs sans fil WH-CH510, Sony

On peut depuis des années avoir l’histoire de la musique dans sa poche. Ne reste plus qu’à se défaire d’une dernière attache pour en profiter librement : le fil qui relie nos écouteurs à notre téléphone. Ce casque d’écoute Sony (‎Sony WH-CH510) sans fil a un autre avantage : il couvre complètement l’oreille, ce qui permet de profiter de ses airs préférés même dans des environnements un peu bruyants.

Écouteurs sans fil WH-CH510, Sony, à partir de 79,99 $

Attention aux oreilles

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE VIBES Écouteurs Hi-Fi Earplugs de Vibes

Assurer son avenir, quand on aime la musique, c’est d’abord protéger ses oreilles. Les bouchons de protection Vibes promettent de réduire le volume de 22 décibels sans altérer la qualité de l’expérience vécue en concert… ou en répétition avec ses amis. En plus d’être discrets, ils viennent avec des embouts de différentes tailles, ce qui permet de choisir la plus confortable pour soi.

Écouteurs Hi-Fi Earplugs de Vibes, à partir de 34 $

Bono par Bono

PHOTO FOURNIE PAR LES ÉDITIONS FAYARD Surrender – 40 chansons, une histoire, de Bono

On a rarement eu accès à Bono comme ça : sur plus de 600 pages, le chanteur de U2 se raconte lui-même, raconte ce qui le motive, le mine et l’inspire, mais aussi ce qui a construit sa collaboration fructueuse et loyale avec The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. Passant d’une idée à l’autre, souvent d’une époque à l’autre, il crée une suite de scènes qui, par accumulation, nous donne une image grand format de la trajectoire d’un des plus grands groupes de l’histoire du rock. Et oui, ces pages sont ponctuées d’anecdotes pas piquées des vers sur les coulisses du rock.

Surrender – 40 chansons, une histoire, Bono, Fayard, 666 pages

Des plectres originaux

PHOTO TIRÉE DU SITE UNCOMMONGOODS.COM

Faire ses propres plectres de guitare ou de basse ? Ça semble facile avec ce petit appareil qui ressemble à une agrafeuse et qui permet de tailler des plectres dans des matières plastiques de différentes épaisseurs, notamment de vieilles cartes de crédit, d’identité ou de fidélité de magasins. De nombreux utilisateurs jugent ce gadget (oui, c’en est un) efficace et… amusant !

Poinçon à plectres de guitare, 31 $

Du jazz en Lego

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LEGO Le quartet de jazz, Lego

Clin d’œil sympathique au fan de jazz aussi amateur de Lego, ce quartet de jazz à bricoler lui permettra de combiner ses deux passions. Il pourra même s’amuser à donner une identité à la pianiste, au trompettiste, au contrebassiste et au batteur. Et c’est aussi un beau projet de construction pour les vacances : il compte plus de 1600 pièces.

Le quartet de jazz Lego, 129,99 $

La musique en pochettes

PHOTO TIRÉE DU SITE DE TASCHEN Art Record Covers, de Francesco Sampiato

Art Record Covers rassemble 450 pochettes de disque réalisées par des artistes visuels et rassemblées par Francesco Spampinato. Sa sélection couvre la période des années 1950 à aujourd’hui et montre l’influence de courants comme le pop art (on pense tout de suite à Andy Warhol et au Velvet Underground), le postmodernisme et d’autres formes d’art contemporain sur la mise en valeur de la musique.

Art Record Covers, Francesco Sampiato, Taschen, 512 pages

Utilisation originale

PHOTO TIRÉE DU SITE ETSY.COM Bracelets faits avec des cordes de guitare

L’idée est originale : utiliser des cordes de guitare pour en faire un bracelet. On peut tenter le coup soi-même ou fureter sur une plateforme comme Etsy, où plusieurs artisans en proposent des modèles monochromes ou avec des embouts colorés, selon le modèle des cordes utilisées.

Bracelets faits avec des cordes de guitare, à partir de 33,87 $ sur Etsy