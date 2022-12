Du léger, du moins léger et du très sérieux : une série de suggestions des meilleures bandes dessinées ou meilleurs livres sur la BD de la dernière année pour satisfaire les amateurs !

De la SF qui a de l’humour

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Hiver nucléaire – L’intégrale

Près de 10 ans après la parution du premier tome, Hiver nucléaire paraît en « intégrale ». Cab a frappé fort dès sa première BD avec cette histoire où la jeune Flavie fait la livreuse dans une ville de Montréal couverte de neige depuis l’accident survenu à la centrale nucléaire Gentilly-3. Plus qu’une œuvre de science-fiction, c’est une peinture décalée d’une certaine jeunesse urbaine qu’elle offre.

Hiver nucléaire – L’intégrale, de Cab, Front Froid, 276 pages

Une vie en sursis

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Je suis toujours vivant

Roberto Saviano ne savait pas que la publication de Gomorra, son enquête romanesque où il faisait le portrait de la mafia napolitaine, allait faire de lui un condamné à mort en sursis. Quinze ans plus tard, il est toujours condamné à vivre caché, sous protection policière. Je suis toujours vivant raconte cette étrange vie à côté de la vie. Une œuvre puissante, brillamment mise en image par l’Israélien Asaf Hanuka.

Je suis toujours vivant, de Roberto Saviano et Asaf Hanuka, Gallimard/Steinkis, 144 pages

Paul et son analyste

PHOTO BERNARD NEAULT, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Paul – Entretiens et commentaires

Aucun autre bédéiste d’ici ne connaît un rayonnement plus grand que Michel Rabagliati. Paul – Entretiens et commentaires, réalisé avec le spécialiste Michel Giguère, décortique l’art du bédéiste et son succès phénoménal, en parvenant à être à la fois très pointu et très accessible. Un tour de force rempli d’humour et évidemment abondamment illustré qui, en filigrane, raconte un peu l’histoire de la bande dessinée au Québec.

Paul – Entretiens et commentaires, de Michel Rabagliati et Michel Giguère, La Pastèque, 304 pages

Amies imaginatives

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Si on était – T. 2

Axelle Lenoir a eu la main heureuse quand elle a décidé de transposer en bande dessinée un jeu auquel elle jouait avec des amis pour tuer le temps. Elle revient avec Si on était – T. 2, un nouveau volume d’aventures folles imaginées par Marie et Nathalie, qui sont toutefois aux prises avec l’envahissement de la réalité par la fiction… à moins que ce ne soit l’inverse. Une super bédé à mettre dans les mains des ados qui voudront sans doute dévorer le premier tome après avoir lu celui-ci.

Si on était... – Tome 2, d’Axelle Lenoir, Front Froid, 92 pages

Maus radiographié

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Le monde de Maus

Maus, chef-d’œuvre d’Art Spiegelman qui raconte la vie de son père qui a survécu à la Shoah, est assurément l’une des plus grandes bandes dessinées du XXe siècle. Le monde de Maus n’est pas une bande dessinée, mais une œuvre qui rassemble des textes critiques et des analyses qui décryptent ce grand livre en abordant notamment l’art fasciste ou la façon de représenter ce génocide. Pointu, mais éclairant.

Le monde de Maus, Textes rassemblés et présentés par Hillary Chute, Flammarion, 432 pages

Le livre du deuil

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Le petit frère

Un jour de l’été 1976, le petit frère de Jean-Louis Tripp a été happé par un chauffard sur une route de Bretagne. La petite main de Gilles a glissé de la sienne… Poursuivant un « puzzle autobiographique » amorcé avec Extases il y a cinq ans, Jean-Louis Tripp raconte dans Le petit frère le deuil alors vécu par sa famille dans un récit d’une grande délicatesse, mis en scène avec brio.

Le petit frère, de Jean-Louis Tripp, Casterman, 350 pages

La philo illustrée

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Le monde de Sophie, Tome 1

Un cours de philo en bande dessinée ? Mission possible lorsqu’on s’appuie sur le roman Le monde de Sophie, grand succès de 1991 où le Norvégien Jostein Gaarder vulgarisait l’histoire de la pensée depuis au moins l’Antiquité. Avec un minimum de mise à jour (Sophie possède désormais un téléphone cellulaire), le tandem formé de Vincent Zabus et de Nicoby donne un nouvel élan à ce récit initiatique pas comme les autres, qui pourrait plaire aux lecteurs qui n’ont pas envie de traverser un roman de plus de 600 pages.

Le monde de Sophie – Tome 1, de Nicoby et Vincent Zabus, d’après Jostein Gaarder, Albin Michel, 260 pages