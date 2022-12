Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

maude goyer Collaboration spéciale

Simplicité, originalité, qualité. Quand il est temps d’acheter ou de fabriquer des cartes de Noël pour ses proches, ces trois caractéristiques sont à privilégier. Vous avez du temps ? Une carte confectionnée à la main est toujours appréciée par le destinataire. C’est le temps de mettre les enfants à contribution et de sortir la trousse de bricolage ! À la course et à bout de souffle ? Commandez des cartes faites par des artisans d’ici. Voici quelques pistes. Ne tardez pas à passer votre commande !