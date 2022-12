Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Blottie sous une couverture, des biscuits Oreo et un verre de lait à portée de main, j’ai 5 ou 6 ans et je surligne frénétiquement dans le TV Hebdo les émissions de Ciné-Cadeau à ne pas manquer. Cette programmation culte de Télé-Québec souligne ses 40 ans cette année. Outre les grands classiques qu’on prend plaisir à revoir (entendez-vous déjà la mélodie du Pouding à l’arsenic ?), des nouveautés sont à l’affiche, dont Les Muppets dans l’espace (15 décembre, 18 h 30), Les Croods 2 (27 décembre, 18 h 30) et Minuscule, la vallée des fourmis perdues (28 décembre, 18 h 30). La programmation débute samedi, mais la fête s’ouvre ce vendredi soir à 17 h avec une émission spéciale animée par Sébastien Diaz et Bianca Gervais.

Maude Goyer, collaboration spéciale