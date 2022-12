Noël approche à grands pas. En attendant les célébrations, nous vous offrons chaque jour une idée pour vous aider à préparer les festivités, avoir du plaisir en famille ou enjoliver votre journée.

Les divines créations sucrées de Catherine Méra ne sont plus réservées aux résidants de Baie-Saint-Paul. La chef pâtissière a ouvert une boutique dans le Vieux-Québec au printemps et ses desserts de Noël seront offerts en livraison à Montréal les 22 et 29 décembre. C’est l’occasion de servir une bûche unique. La chef pâtissière s’est inspirée des moments réconfortants du temps des Fêtes dans le choix des formes et des saveurs. Petits chalets à l’érable, bûche noire couleur nuit du réveillon ou encore sapin pistache et abricot, chaque dessert permet de servir huit personnes. Presque toutes les créations de Catherine Méra sont sans gluten et elle propose aussi une bûche végane. Charlevoix, Québec ou Montréal, il faut réserver au plus tard deux jours avant la cueillette.

Karyne Duplessis Piché, collaboration spéciale