C’est toujours agréable d’être bien au chaud, enveloppé de matières douces et confortables, que ce soit dans un foulard, une couverture ou de belles chaussettes ! Voici nos suggestions pour réchauffer votre entourage.

Les pieds au chaud

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SIMONS Pantoufles pour femmes, Simons

Pour avoir les pieds au chaud, cette pantoufle mule en suède, pour femmes, est idéale avec sa doublure de style fourrure. La semelle est coussinée pour augmenter le confort. On y glisse ses pieds, et on passe une agréable soirée.

Pantoufles mules en suède, Maison Simons, 39 $

Douces pantoufles pour hommes

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE SIMONS Pantoufles pour hommes, Simons

Cette pantoufle mocassin pour hommes est faite d’une chaude doublure polaire, effet mouton. Parfaite pour les soirées d’hiver, à la maison ou au chalet. Le confort est optimal, le style intemporel, un cadeau indémodable !

La pantoufle mocassin façon mouton retourné, 39 $, Simons

Une tuque comme un duvet

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’HARRICANA Tuque, Harricana

Cette tuque, moelleuse, est d’une grande douceur. Fabriquée à partir de mohair en acrylique, la tuque a un joli bord retroussé et constitue un classique pour l’hiver. Chaude et confortable, pour les hommes ou pour les femmes, elle est offerte en plusieurs couleurs.

Tuque duveteuse Borai, 39 $, Harricana

Pour elle ou lui

PHOTO FOURNIE PAR ROOTS Peignoir non genré, Roots

Ce peignoir non genré en molleton est parfait pour se détendre à la maison. Fait de coton biologique, ce peignoir avec capuchon, poches et ceinture est d’une douceur absolue ! Vous ne le quitterez plus de la journée.

Peignoir non genré, Roots, 148 $

La dolce vita en foulard

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE PRINCESSE ET DRAGON Foulard Dolce Vita, Princesse et dragon

Ce foulard s’appelle Dolce Vita et il porte bien son nom ! Doux, léger, avec des lignes colorées, ce foulard 100 % coton est fabriqué à partir de différents tissages. D’un grand format, et vaporeux, il vous accompagne à l’intérieur comme à l’extérieur.

Foulard Dolce Vita, Princesse et dragon, 120 $

S’envelopper de la tête aux pieds

PHOTO FOURNIE PAR INDIGO Couverture poncho, Indigo

Vous n’allez plus vouloir quitter votre canapé avec cette couverture poncho ! Faite à partir de fils recyclés, en beige ou en couleur terre à carreaux, cette douce couverture permet de s’emmitoufler des pieds à la tête. Au chaud, et avec style !

Couverture poncho, Indigo, 64,99 $

Confort recyclé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE KOMBI Laine polaire recyclée, Kombi

Ce chandail est idéal pour l’hiver. Fait de tissu polaire créé à partir de bouteilles de plastique recyclées, il est composé d’une poche et d’une fermeture éclair, est chaud, en plus d’être confortable. Parfait pour profiter des joies extérieures de la saison froide. Offert pour hommes et femmes, en plusieurs couleurs.

Veste en polaire recyclé Green Land, Kombi, 74,95 $

Vive les chaussettes !

PHOTO FOURNIE PAR LIVØM Chaussettes Jacquard, Livøm

Pour bien traverser l’hiver, il est important d’être bien à l’aise, de la tête… aux pieds. Ces chaussettes en jacquard donneront du style à vos tenues d’hiver tout en vous tenant au chaud ! Faites avec un mélange de laine et de polyester, elles sont aussi offertes en beige.

Chaussettes en jacquard, Livøm, 21 $