Inutile d’y laisser sa peau ou son portefeuille. Une belle pensée pas chère, ça se peut. Voici quelques idées, pour tous les goûts, tous les âges et toutes les occasions.

Pour les becs sucrés

Voilà un chouette cadeau d’hôtesse : les nouvelles tartinades d’arbo, une entreprise familiale qui nous vient directement d’Autriche (depuis 1879 !), composées à 80 % de fruits, et en prime sans agent de conservation, viennent d’arriver en épicerie. Différents parfums sont offerts, notamment : framboises-rhubarbe, petits fruits, abricots, fraises et bleuets.

Tartinades de fruits, d’arbo, à partir de 4,99 $

Par ici les gourmands

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LÖKKÖ Salsa, Lökkö

Pour une pensée gourmande et locale, pensez Lökkö et ses vinaigrettes et salsas artisanales, de qualité, mais bon marché. La salsa, à base de tomates de serre du Québec, promet de faire danser vos papilles !

Salsa, Lökkö, 10 $

Pour les créatifs

IMAGE FOURNIE PAR SIGNÉ LOCAL Kit à assembler, Bouledogue, Sofs

On craque pour les origamis, encore plus quand ils sont aussi mimi, à tout petit prix. Un cardinal, un escargot, pourquoi pas un bouledogue ? On se gâte. Pour petits et grands. En vente chez Signé local.

Kit à assembler, Bouledogue, Sofs, 10 $

Pour personnaliser son latté

IMAGE TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE TASTI Tasti Latté, éditions limitées

Avis aux amateurs : l’influenceuse Elisabeth Rioux a ajouté des parfums (locaux et bios) à ses lattés personnalisables, dans l’esprit du temps des Fêtes. Latté aux biscuits au pain d’épices, à la canne de Noël, ça vous dit ? C’est par ici !

Tasti Latté, éditions limitées, 16,99 $

Des tatouages pour les petits loups

IMAGE TIRÉE DE LA PAGE DE PICO Ensemble surprise hivernale, Pico

C’est un indémodable et un succès à tout coup : une série de tatouages temporaires, aux couleurs des Fêtes. Cet ensemble comprend plusieurs feuilles de tatouages temporaires et même quelques coloriages.

Ensemble surprise hivernale, Pico, 12 $

À boire !

IMAGE FOURNIE PAR TITE FRETTE 4 pack à Barrette ou 4 pack à Gildor, Tite Frette

Un paquet de quatre bières blondes de microbrasseries québécoises, qui dit mieux ? Tite Frette propose deux « 4 packs » de bières, spécialement aux goûts de Gildor Roy (ale, blonde houblonnée, pilsner, ale light) et Michel Barrette (ale, blonde houblonnée, pilsner, kölsch), pile pour les Fêtes. Idéal pour découvrir les micros que sont Lagabière, Broadway, Overhop, West Shefford et Farnham.

4 pack à Barrette ou 4 pack à Gildor, Tite Frette, 15,99 $