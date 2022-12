Pour celui ou celle qui s’est démené toute la journée pour vous recevoir à souper, voici quelques idées de cadeaux pour dire merci.

Un merci sucré

Tartinade à la tarte aux pommes ou encore à la fraise et au basilic, marmelade au pamplemousse, sauce pomme et cari de Madras ou BBQ ; la gamme Les rescapés, de La Transformerie, est aussi variée qu’originale. Mieux encore : les produits (créés par le chef Guillaume Cantin et à teneur réduite en sucre) sont fabriqués de façon artisanale à Montréal avec comme ingrédients principaux des fruits rescapés.

Tartinade, marlemade et sauce Les rescapés, La Transformerie, de 9,49 $ à 10,49 $ le pot de 250 ml ou 30 $ pour le coffret cadeau de trois pots

Un merci enflammé

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE SOJA & CO Bougies de cire de soja, Soja & CO, 15 $ pour 60 g (12 heures), 22 $ pour 120 g (25 heures) et 60 $ pour le coffret de trois

Les bougies de Soja & CO ont tout pour elles : elles sont faites à Montréal à base de cire de soja 100 % naturelle, elles sont jolies et, bien sûr, elles sentent bon. Pour les fragrances, vous avez l’embarras du choix, d’écorce de pin et cèdre à rose et champagne en passant par poire, cassis et violette. Soja & CO remet 1 % de ses ventes à l’organisme Arbres Canada.

Bougies de cire de soja, Soja & CO, 15 $ pour 60 g (12 heures), 22 $ pour 120 g (25 heures) et 60 $ pour le coffret de trois

Un merci épicé

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET D’ÉPICES DE CRU Boîte de sels épicés, Épices de cru, 32 $

Voici un quatuor de sels épicés qui rendra l’assaisonnement des plats hautement excitant. Il y a le sel aux épices nordiques, qui contient des épices nordiques et boréales québécoises ; le Merken, un mélange chilien fruité et fumé ; le sel épicé éthiopien mitmita, très piquant et aromatique ; et le sel de Svanétie, un condiment géorgien à base d’ail.

Boîte de sels épicés, Épices de cru, 32 $

Un merci tout simple

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE LA BELLE EXCUSE Savon de cuisine, La belle excuse, 5,95 $ pour le savon de 65 g, 12,95 $ pour celui de 135 g (pochette de lin)

Pour ne pas arriver les mains vides, voici un petit cadeau tout simple qui servira à coup sûr : un savon de cuisine romarin-citron-café fait à 70 % d’huile d’olive. Son pouvoir magique ? Faire disparaître les odeurs d’ail, d’oignon et de poisson sur les mains des cuisiniers et des cuisinières. À utiliser le soir même, donc.

Savon de cuisine, La belle excuse, 5,95 $ pour le savon de 65 g, 12,95 $ pour celui de 135 g (pochette de lin)

Un merci relaxant

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE SELV Trousse immersive, SELV, 38 $

C’est quoi, une « trousse immersive » ? C’est un sac rempli de divers éléments qu’on ajoute au bain pour s’offrir un vrai moment de détente. Fleurs, feuilles, huiles essentielles, huiles d’amande, d’argan ou d’avocat, sels roses de l’Himalaya, agrumes, noix de coco… La trousse contient même un lampion (à déposer sur l’eau !) et un paquet d’allumettes à l’encens.

Trousse immersive, SELV, différentes fragrances, 38 $

Un merci en vie

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET D’IKEA Plant en pot gaulthérie, IKEA, 8,99 $

Offrir une plante qu’on a soi-même fait pousser est une bien jolie attention. Mais on est en novembre, et force est de constater qu’il est un peu tard pour se lancer dans les boutures. On peut se rabattre sur IKEA, qui offre des plantes belles, bonnes et pas chères, comme cette jolie gaulthérie, qui pousse dans les forêts de conifères du Canada. À compléter avec un cache-pot de couleur cuivre Daidai (1,99 $), d’IKEA.

Plant en pot gaulthérie, IKEA, 8,99 $

Un merci copieux

PHOTO FOURNIE PAR SIGNÉ LOCAL Ensembles-cadeaux, Signé local, 60 $ pour l’ensemble gourmand, entre 54 $ et 135 $ pour les autres

En ligne ou en magasin, Signé local propose de sympathiques ensembles-cadeaux qui ne contiennent que des produits conçus et fabriqués au Québec. On a un petit faible pour l’ensemble gourmand avec son clos de pomme de Hemmingford, son caramel de sel inspiré d’une recette des Îles-de-la-Madeleine, ses rillettes d’oie de la Côte-de-Beaupré, et plus encore.

Ensembles-cadeaux, Signé local, 60 $ pour l’ensemble gourmand, entre 54 $ et 135 $ pour les autres