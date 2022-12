On en offre, des cadeaux, à Noël. Beaucoup (souvent trop). Pour un Noël plus vert, plus raisonnable en matière d’empreinte carbone, voici quelques idées de cadeaux écolos.

Cuillères écolos

Offrir des cuillères musicales en cadeau, c’est une sacrée bonne astuce pour que la soirée de Noël s’enflamme ! On a un coup de cœur pour celles de l’ébéniste artisan Louis Georges L’Écuyer, qui utilise, pour les fabriquer, le bois des arbres déracinés ou brisés d’une forêt près de chez lui, dans les Laurentides. Faciles à manier, ses cuillères sont inspirées des cuillères traditionnelles du Québec.

Cuillères musicales, Caron L’Écuyer, de 42 $ à 51 $ selon le modèle

Cours écolos

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Il existe une multitude de cours qu’on peut offrir, comme des cours de chant.

Apprendre à chanter, à jouer du piano, à coudre, à faire de la poterie ou de l’ébénisterie, à souffler du verre, à faire du patinage artistique, de la danse, de l’horticulture… Il y a plein de choses qu’on aimerait apprendre au courant de sa vie, mais on remet trop souvent ça à plus tard. Pourquoi ne pas offrir ces apprentissages en cadeau ? On trouve sur l’internet et sur les sites de petites annonces une foule de cours. Il suffit de choisir !

Bombes écolos

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Bombes de bain maison

Les bombes de bain sont aussi amusantes à utiliser… qu’à fabriquer ! On choisit le colorant et l’huile essentielle, et c’est parti. En quelques minutes, on obtient de jolies sphères multicolores qui égaieront l’heure du bain. L’ingrédient le moins commun, c’est l’acide citrique, mais on peut facilement en trouver en ligne ou dans des boutiques d’ingrédients naturels, comme COCOÉCO, à Montréal.

Sorties écolos

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le Biodôme de Montréal

Le passeport Espace pour la vie permet un accès illimité, pendant un an, aux cinq musées d’Espace pour la vie : le Jardin botanique (même pendant les évènements), le Biodôme, la Biosphère, l’Insectarium et le Planétarium. C’est, à notre sens, un des plus jolis cadeaux à offrir à une famille qui vit dans le Grand Montréal. Et c’est aussi une façon d’appuyer l’organisme les Amis du Jardin botanique dans sa mission.

Passeport Espace pour la vie, Amis du Jardin botanique de Montréal, 80 $ pour le solo, 110 $ pour le SOLO + 1 (1 adulte, un enfant) et 140 $ pour le MULTI (2 adultes, 3 enfants).

Le seconde main écolo

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Il y a plusieurs belles choses qu’on n’utilise plus, pourquoi ne pas les offrir ?

Il y a tellement de choses encore très belles (parfois comme neuves) qu’on n’utilise plus et qui traînent au fond de notre armoire. Une écharpe, un bijou, une veste, un jeu de société, une cafetière, un livre… Et sur les sites de petites annonces, comme Kijiji et Marketplace, on trouve pratiquement tout en usagé. Pourquoi ne pas opter pour le seconde main, cette année ? Les mentalités changent, et c’est tant mieux.

Des biscuits écolos

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE La recette de brookies de Ricardo

Voici un cadeau fabriqué à la main qui ne finira jamais au fond d’une poubelle : une boîte de biscuits. Faites le plein de beurre et de sucre à l’épicerie, et passez au fourneau. Nous avons un faible (et le mot est faible) pour la recette de brookies de Ricardo, un croisement entre les biscuits aux pépites de chocolat et les brownies. Pour faire une boîte de biscuits mélangés, l’équipe de Ricardo suggère ses biscuits au pain d’épice, ses biscuits amaretti, ses sablés aux cerises confites, ses sablés au citron et ses sablés au limoncello.

Des rasoirs écolos

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE ROCKWELL RAZORS Rasoirs Rockwell T2, Rockwell Razors

Rockwell Razors est une entreprise de Toronto qui fabrique des rasoirs durables — une solution de rechange intéressante aux cartouches (trop chères) et aux rasoirs jetables. Si vous en avez les moyens, optez pour le Rockwell 6S, qui est fait aux États-Unis, ou encore le Rockwell T2, assemblé au Canada à partir de pièces de Chine et des États-Unis. Les lames de rechange sont très abordables.

Rasoirs, Rockwell Razors, 180 $ pour le T2, 150 $ pour le 6S, 80 $ pour le 6C, 50 $ pour le 2C et 30 $ pour le R1

Chouchous écolos

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE ROSE BUDDHA Chouchous surprises seconde chance, Rose Buddha

L’entreprise québécoise Rose Buddha transforme ses retailles en jolis élastiques à cheveux. En plus, à la base, les tissus de Rose Buddha sont écoresponsables, certains étant même fabriqués à partir de bouteilles de plastique recyclées. Qui dit mieux ?

Chouchous surprises seconde chance, Rose Buddha, 20 $ pour trois