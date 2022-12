Parfois, on a la chance de pouvoir faire des folies pour gâter ceux qu’on aime. Voici quelques présents luxueux qui feront briller des yeux le soir de Noël.

L’art de la table

PHOTO FOURNIE PAR LA FERME HUMMINGHILL Service de table conçu par MA Dorval

Voici un cadeau qui saura plaire à ceux qui aiment s’entourer de beauté et d’objets de qualité. Ce service de table minimaliste inspiré de la nature, conçu par l’artisan MA Dorval, fait partie de la collection exclusive d’objets d’art de vivre de la Ferme Humminghill proposée par Les Ensembliers. Le tout comprend sept pièces en argile, du bol à fruit à l’assiette à pain, en passant par le pichet et le gobelet.

Service de table conçu par MA Dorval, Ferme Humminghill, 201 $

Transcender avec style

PHOTO RICHMOND LAM, FOURNIE PAR HOTELMOTEL Sac Canopy

La marque montréalaise HOTELMOTEL conçoit des accessoires et chaussures qui transcendent les genres et les styles. Unisexes et s’adaptant à toutes les situations – une virée au dépanneur comme une élégante sortie –, ils sont fabriqués avec soin à la main et pensés pour durer. Ils ont aussi un style fou, comme ce sac à fines bretelles, parfait pour trimbaler ses essentiels, fait de cuir de taurillon pleine fleur et doublé en cuir de veau naturel doux.

Sac Canopy, HOTELMOTEL, 190 $

Comme à l’hôtel

PHOTO FOURNIE PAR SIMONS L’ensemble pyjama coton bio carreaux naturels, Simons × Hôtels Le Germain

L’homme de votre vie sera ravi d’enfiler ce pyjama à carreaux qui élèvera d’un cran sa sophistication le soir venu, ou lors d’un déjeuner au lit. Fruit d’une collaboration entre Simons et Hôtels Le Germain, cet ensemble charmera avec sa matière ultra-douce de coton biologique, ses boutons pleine longueur et sa coupe tout en raffinement. Pour se sentir comme à l’hôtel, dans le confort de son foyer.

L’ensemble pyjama coton bio carreaux naturels, Simons × Hôtels Le Germain, 135 $

Tricot local pour s’emmitoufler

PHOTO FOURNIE PAR LILI + HENRY L’écharpe Nordique mérinos-coton bleu chiné, LILI + HENRY

Fondée en 2019, la marque locale LILI + HENRY tricote localement des écharpes à partir de matières nobles, écoresponsables, biologiques et biodégradables, comme ce modèle composé de laine mérinos extra-fine et de coton Mako certifiés Oeko-Tex. Grande et douillette, cette écharpe gardera au chaud l’être aimé, prêt à affronter toutes les intempéries.

L’écharpe Nordique mérinos-coton bleu chiné, LILI + HENRY, 155 $

Étreinte olfactive

PHOTO FOURNIE PAR GASPARD PREMIER Chalet, l’eau de parfum (15 ml), Gaspard Premier

L’idée derrière la nouvelle marque de parfums Gaspard Premier ? Des parfums sauvages faits à la main, en petits lots, à Montréal, un médium créatif olfactif pour raconter des histoires et faire vivre des expériences sensorielles. La toute première famille olfactive développée par le fondateur Raphaël Gaspard se nomme Chalet et a été créée en collaboration avec une parfumeuse indépendante. Son nez évoque les soirées en montagne, les feux de camp, les herbes hautes avec des notes de fumée douce, de bois brûlé, de vétiver, de mousse et de cèdre. Cette eau de parfum unisexe est encapsulée dans une bouteille unique réalisée par un artisan local du verre soufflé.

Chalet, l’eau de parfum (15 ml), Gaspard Premier, 95 $

Un après-ski pas comme les autres

PHOTO SAMUEL PASQUIER, FOURNIE PAR QUARTZ CO. St-Moritz, manteau portefeuille en duvet bleu royal

Quand l’entreprise de vêtements d’extérieur haut de gamme Quartz Co. s’allie avec la designer montréalaise dont le nom est sur toutes les lèvres, Marie-Ève Lecavalier, on a droit à une collection Après-Ski qui a du style à revendre. Les matières performantes de l’un et l’approche expérimentale de l’autre s’allient dans des manteaux s’inspirant de l’origine luxueuse de l’après-ski et des silhouettes classiques de la couture, pour un résultat à la fois intemporel et contemporain. Une pièce de choix à ajouter à sa garde-robe.

St-Moritz, manteau portefeuille en duvet bleu royal (imperméable, coupe-vent, jusqu’à - 25 °C), Quartz Co. × Lecavalier, 1299 $