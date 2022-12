Josée di Stasio

Comment être prêt à tout !

Enfin, les Fêtes seront de nouveau cette année l’occasion de recevoir amis et famille de façon impromptue. Pour que tout le monde soit toujours bienvenu à la maison et pour donner un air de fête à n’importe quel repas, Josée di Stasio a plus d’un tour dans son frigo et son garde-manger. Elle nous fait cadeau de ses conseils.