Si l’échange de cadeaux est une tradition dans votre famille, votre milieu de travail ou votre cercle d’amis, vous êtes peut-être à court d’idées. Voici donc quelques idées de cadeaux à échanger (ou à garder pour soi).

Du parfum pour la maison

Offrir en cadeau un parfum pour le corps peut être un exercice périlleux, mais un parfum ménager, pourquoi pas ? L’entreprise montréalaise ODORA propose divers coffrets-cadeaux de parfums ménagers, qu’on ajoute à la lessive, au seau d’eau pour laver le plancher ou à son nettoyant tout usage. En plus de résister à la sécheuse, les parfums sentent franchement bon.

Parfums à lessive et ménage, ODORA, 45 $ pour le coffret de 10 flacons, entre 46 $ et 50 $ pour le coffret de trois bouteilles de 70 ml

Goûter un peu du Grand Nord

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE DÉLICE BORÉAL Tisane Inuit, Délice boréal

Boire une tisane chaude les soirs d’hiver fait partie des petits bonheurs de la vie, et la tisane de Délice boréal est unique. Elle est fabriquée par des membres de la communauté inuite à partir de plantes cultivées au Nunavik. Les profits servent à l’avancement de la langue, de la culture et de l’identité des Inuits du Grand Nord.

Tisane Inuit, Délice boréal, 10,75 $ la boîte de 20 sachets, 43,75 $ la boîte en bois de 35 sachets

Des mains douces en hiver

PHOTO FOURNIE PAR SMITH FARMS Crème pour les mains riche en vitamines, Smith Farms

Cette crème à main naturelle, qui contient de l’aloe vera, de la camomille et de la vitamine E, est fabriquée par Smith Farms, une entreprise familiale de Saint-Polycarpe, en Montérégie. On aime particulièrement son parfum discret à l’huile essentielle de lavande et de menthe, qui convient autant aux femmes qu’aux hommes (pratique pour un échange). Elle laisse les mains toutes douces.

Crème pour les mains riche en vitamines, Smith Farms, 22 $ pour le tube de 75 ml

De la bière au frais

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE YETI Manchon Rambler, YETI

Parce que pour survivre à l’hiver, il faut penser à l’été, voici une suggestion en prévision des journées à 30 degrés Celsius : le manchon Rambler de Yeti, conçu pour garder au frais les bouteilles et les canettes de bière standard de 355 ml. Son isolation à double paroi prévient la condensation et permet aux mains de rester au sec de la première à la dernière gorgée. Sympathique, comme gadget.

Manchon Rambler, YETI, 35 $

Pour jouer le soir même

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE RANDOLPH L’osti d’jeu – Le meilleur, Randolph

Randolph a demandé aux « 10 plus grands fans du Québec », rien de moins, de choisir le meilleur des versions antérieures de L’osti d’jeu (Original, le 2, Rural, Souvenir, Denis Drolet et Les appendices). C’est ainsi qu’est née la nouvelle version de L’osti d’jeu : Le meilleur. Le concept est toujours le même : une personne lit sur une carte noire une phrase à laquelle il manque des mots, et les autres joueurs proposent une carte rouge qui remplirait bien le trou. Fous rires garantis.

L’osti d’jeu – Le meilleur, Randolph, 40 $

Du café troisième vague

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET DE SAINT-HENRI MICROTORRÉFACTEUR Trio découverte espresso, Saint-Henri microtorréfacteur

Les amateurs de café ne s’offrent pas toujours le luxe de s’acheter un bon café pour la maison. Soit, mais à Noël, ils en recevront ! Voici un ensemble qui permet de découvrir les trois espressos les plus populaires du café Saint-Henri, qui compte sept succursales à Montréal et une à Québec. Le Godshot, « acidulé, fruité et équilibré », le Holycow !, « torréfié pour être la base des lattes », et le Colosseo, qui s’inspire des cafés de traditions italiennes.

Trio découverte espresso, Saint-Henri microtorréfacteur, 55 $ pour trois sacs de 300 g

Voyage culinaire en Syrie

PHOTO FOURNIE PAR KO ÉDITIONS Les filles fattoush : la cuisine syrienne, une cuisine de cœur

Quiconque a eu la chance d’aller en Syrie avant la guerre sait à quel point la cuisine syrienne est une cuisine d’exception. Le livre Les filles fattoush propose plus de 80 recettes qui permettent de la découvrir (et de l’apprécier). Fait à noter : Les filles fattoush est une entreprise d’économie sociale montréalaise vouée à l’intégration des réfugiées syriennes, qui mettent à profit leur savoir culinaire.

Les filles fattoush : la cuisine syrienne, une cuisine de cœur, KO Éditions, 29,95 $