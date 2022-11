Leur présence dans notre vie est un cadeau très précieux. Quelques idées de présents pour remercier nos parents d’être toujours là pour nous !

Une bougie dans une tasse

PHOTO FOURNIE PAR MIMI & AUGUST Bonfire – La bougie réutilisable, Mimi & August

Ils ont adopté le mode de vie zéro déchet et sont allergiques à la surconsommation ? Offrez aux parents qui ont la santé de la planète à cœur cette adorable bougie en cire de soya aux effluves de feu de camp. Elle est coulée à la main par l’entreprise québécoise Mimi & August et, une fois terminée, se transforme en une tasse à café à anse. Brillant !

Bonfire – La bougie réutilisable, Mimi & August, 28 $ (format de 5,5 oz)

Jamais tanné de l’apéro

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DE L’HOMME L’apéro avec Marc Dupré, Marc Dupré, Les Éditions de l’Homme

L’heure de l’apéro est toujours au programme chez vos parents ? Offrez-leur ce nouveau livre du cofondateur de la microbrasserie Cherry River et artiste bien connu, Marc Dupré, qui y propose une cinquantaine de recettes de cocktails et de bouchées sur différentes thématiques, que ce soit pour l’apéro, les jours de match ou une soirée à deux, en faisant appel à l’expertise de plusieurs chefs et mixologues québécois.

L’apéro avec Marc Dupré, Marc Dupré, Les Éditions de l’Homme, 34,95 $

Parents voyageurs

PHOTO FOURNIE PAR LAMBERT Valise Bali, Lambert

Avec le retour à la vie normale, papa et maman ont la bougeotte ? Aidez-les à voyager léger et sans souci avec cette valise de la marque Lambert, qui respecte les dimensions requises pour les bagages de cabine en avion. Ses deux grands compartiments principaux offrent une grande capacité de rangement, et la pochette à l’avant peut accueillir un ordinateur portable de 15 pouces. Pratique et chic !

Valise Bali, Lambert, 269,99 $

Maman aime le yoga

PHOTO FOURNIE PAR PIGA Chaussettes antidérapantes de stabilité Pigalite, Piga

Les chaussettes antidérapantes Piga, une marque conçue (et brevetée !) au Québec, sont un excellent allié pour éviter de déraper ou de glisser en pratiquant du yoga – ou du Pilates, de la barre ou même du SUP, tout en aidant à stabiliser les pieds. Maman (ou papa !) adorera les enfiler avant de faire ses salutations au soleil, plus ancrée que jamais.

Chaussettes antidérapantes de stabilité Pigalite, Piga, 24,99 $

L’ère du papier n’est pas révolue

PHOTO FOURNIE PAR MARLONE Carnet de notes Prairie Bold, Marlone

Ils ne sont pas encore passés entièrement au numérique ? C’est très bien comme ça. Car il y a une qualité au papier qui ne pourra jamais être remplacée par un écran, surtout lorsqu’il se présente sous la forme d’un mignon carnet comme ceux que propose l’entreprise montréalaise Marlone. Il y en a pour tous les goûts dans sa nouvelle collection : carnet de gratitude, pour les mots de passe ou simplement pour prendre des notes, selon l’inspiration du moment.

Carnet de notes Prairie Bold (120 pages lignées, imprimé au Québec), Marlone, 20 $

Dites-le avec des fleurs

PHOTO STÉPHANIE MANDRÉA, FOURNIE PAR ENFANTS SAUVAGES Abonnement aux bouquets Enfants Sauvages

Donner un bouquet de fleurs, c’est bien. Offrir un abonnement de fleurs locales pour égayer la maisonnée de ceux qui vous ont mis au monde, c’est encore mieux. Ça tombe bien, le studio de design floral Enfants Sauvages, situé en Estrie, vient d’ouvrir ses abonnements de bouquets floraux pour 2023. La ferme produit une soixantaine de variétés de fleurs, dont les abonnés peuvent profiter durant toute la belle saison, à récupérer à un des nombreux points de chute à Montréal ou en Estrie.

Abonnement aux bouquets Enfants Sauvages, pleine saison (10 bouquets) à 585 $ ou demi-saison (5 bouquets, printemps ou été) à 310 $